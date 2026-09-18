我是廣告 請繼續往下閱讀

指示檢討商船進入紅海禁令

川普曾點名韓國不幫打伊朗 還因此縮減聯合軍演

韓國總統李在明今（18）日在青瓦台召開記者會，針對近期一系列焦點問題明確表態，其中談到是否派兵前往荷姆茲海峽時，李在明強調「絕不會參戰或進行涉及介入戰爭性質的派兵」。根據《韓聯社》報導，李在明指出，政府始終恪守「不涉入、不介入戰爭」的核心原則，未來這一立場也不會有任何改變。他同時駁斥外界對於派兵可能導致韓國軍隊服從外國軍隊指揮、或將作戰人員置於戰火風險中的疑慮，強調「絕無派遣戰鬥部隊參戰的可能」。然而，李在明也指出護航商船與維護國家經濟安全的重要性。李在明表示，韓國政府必須和其他國家一般，採取一定的行動來保護本國商船、原油運輸航線以及國民生命安全。李在明特別提到目前已部署在當地的「清海部隊」。他表示，該部隊最初是為應對海盜等威脅以及保障國民安全，如今其活動範圍相較初期已大幅擴展，而政府目前確實正在審慎評估與考量進一步強化其防衛職能的可能性。外界分析認為，這意味著韓方未來可能透過調整或擴大清海部隊的作戰區域，間接對荷姆茲海峽附近的航行自由作出貢獻。針對韓國商船進入紅海區域受限的問題，李在明透露，政府過去因世越號事件後頒布的政策指引，曾一律禁止商船進入高風險海域。此一措施一度導致衝突初期韓國的原油供應面臨重大打擊。李在明坦言，若僅因低層級的風險就放棄原油運輸，將對韓國整體經濟造成過於嚴重的打擊。因此，他已指示有關部門重新檢討商船進入紅海的可能性，並強調「相關決策將由我個人承擔全部責任」。美國總統川普（Donald Trump）8月曾在社群媒體發文表示，美方之所以縮減部分美韓聯合軍事演習，原因之一就是韓國拒絕在美國對伊朗的戰爭中提供協助。在川普高調點名後，韓國便有消息傳出正在研議派遣軍事力量前往荷姆茲海峽，但青瓦台在第一時間就出面駁斥，而李在明今日在記者會上，則是再次重申不參戰、不介入戰爭的核心原則。李在明雖拒絕派兵，但透過擴大「清海部隊」的部署職權，仍有可能對荷姆茲海峽的通行自由出一份力，並未把話完全說死。同時，李在明也提到關於韓國對美投資的協議，目前仍存在一些「難以認同」的部分，將會與美方進行進一步的磋商。沒有意外的話，韓國在荷姆茲海峽的軍事動向，很可能也會與後續韓美投資協議的談判形成某種程度的聯動。