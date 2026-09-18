我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年愛知・名古屋亞洲運動會明（19）日即將正式開幕，中華代表團在今（18）日便提前傳出振奮人心的捷報！作為中華隊歷屆「獎牌庫」的軟式網球代表隊，男、女團體賽雙雙在分組賽以一點未失的完美姿態強勢出線，挺進4強。由於軟網賽事不另設銅牌戰，兩隊已確定為中華代表團「保底」兩面銅牌，這也是本屆亞運台灣首批確定入袋的獎牌。男團在C組賽事中表現勢如破竹，先後以3：0橫掃蒙古、印度與寮國。在擊敗寮國確定晉級後，男團主力陳柏邑與余凱文接受了賽後訪問，分享了為台灣鎖定獎牌的喜悅，以及面對奪牌壓力的心境。談到今日的比賽狀況，陳柏邑表示：「我今天的狀態滿好的。雖然天氣非常濕熱，我們必須努力適應環境，但這總比下雨好。我對自己今天的發揮感覺很好，而且隊友和場邊的團隊每一分都在為我歡呼，這對我幫助非常大。」中華軟網隊自1994年列入亞運正式項目以來，屆屆都有獎牌進帳，隊史已累積8金13銀18銅。面對延續這項光榮傳統的壓力，陳柏邑顯得相當從容：「其實壓力沒有那麼大。我們就是專注於自己在場上該做的事，不去想太多外界的期待，或者前輩們過去達成的成就。我們試著去享受比賽，並發揮出我們在賽場上能做到的事。」上屆杭州亞運中華軟網隊拿下3銀2銅，本次男團延續了上屆的班底，由陳郁勲、陳柏邑、余凱文、林韋傑、張祐菘再次攜手出擊。余凱文對此表示：「我們的隊伍是透過選拔賽挑選出來的，所以一切就是順其自然。無論在場上還是場下，我們球隊的戰力都很平均，更重要的是我們都很享受比賽的過程。」談到軟網這項運動近年來的戰術演變，余凱文分析道：「過去的軟式網球打法可能沒有那麼全面，選手通常是一個站網前、一個站底線。但現在，你更有可能看到兩名選手同時上網，或者兩人都退到底線。這應該是我這些年來看到這項運動最大的改變。」對於已經確定保底銅牌，余凱文強調：「能從小組賽出線並確保獎牌是最重要的事，但我們接下來會把專注力全部放在下一場對決上。」面對延續傳統的重任，他補充說：「享受比賽才是最重要的。如果你想太多關於壓力的事情，最後打起球來只會綁手綁腳。我們互相鼓勵，開心地打球。我們會盡最大的努力去贏得獎牌，並為軟式網球爭取更多被看見的舞台。」軟網男、女團體賽將於20日迎來關鍵的4強戰與決賽。在順利鎖定銅牌後，中華代表團並未停下腳步，全隊將全力衝刺，力拚將獎牌成色升級，誓言將失去的金牌奪回來。