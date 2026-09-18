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八點檔男星馬幼興與前妻許淑芬離婚近15年，兩人為了孩子始終維持良好互動。他15日在社群分享全家送機畫面，透露一早4點便起床，接上兒子、兒子女友、女兒、前妻及媽媽，一同前往桃園機場，歡送學霸兒子赴英國倫敦國王學院攻讀為期一年的碩士課程。面對兒子即將遠行，媽媽仍忍不住在機場落淚，畫面令人動容。馬幼興透露，為了替兒子送機，當天凌晨4點就起床，陸續接上兒子與女友、女兒、前妻及媽媽，一家人浩浩蕩蕩前往桃園機場兒子此次將赴英國倫敦國王學院攻讀碩士，展開為期一年的海外求學生活。抵達機場後，馬幼興也看見不少學生準備返回世界各地的學校迎接開學，讓他感嘆孩子們獨自離鄉求學相當辛苦，也由衷佩服他們勇敢追求學業與人生目標。為了這趟長達一年的求學旅程，兒子準備了3大箱行李，出發前也事先查詢倫敦當地的天氣，得知當地氣候已逐漸轉冷，低溫可能降至11度，因此備妥禦寒衣物。除了生活與氣候問題，馬幼興一家也相當擔心倫敦的治安與詐騙狀況。聽聞不少留學生曾有受騙經驗，身為父母的他們難免掛心，除了提醒兒子注意人身安全及身體健康，也特別叮囑他在交友及接收網路資訊時提高警覺，避免落入詐騙陷阱。馬幼興與許淑芬雖已離婚近15年，兩人並未因婚姻結束而影響對孩子的陪伴，這次也為了兒子再度合體送機。儘管並非第一次送孩子出國，許淑芬面對即將遠赴英國的兒子，仍難掩不捨情緒，在機場忍不住落淚。文中也打趣表示，媽媽與兒子的感情實在太過緊密，因此每逢分離時刻依舊相當感性。不過家人也相信兒子個性獨立，能夠在異鄉照顧好自己，順利適應接下來的留學生活。