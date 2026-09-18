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台北市法務局長連堂凱遭網友指控，朋友目睹他跟女科長走出五星級飯店「狀似親密」，結果被刁難導致失去公務員身分，痛斥腐敗。對此，台北市法務局嚴正駁斥，內容全屬子虛烏有、絕無其事；連堂凱下週將提告捍衛名譽。有網友在threads上爆料，友人2月入職法務局，5月在街頭撞見已婚的局長和鍾姓女科長同行，結果女科長神色緊張假裝不認識，之後友人就被刁難，甚至最終實務訓練成績59分不及格，導致失去公務員身分，罹患心理疾病，要求台北市長蔣萬安徹查。連堂凱與相關同仁表示，對於網路匿名惡意捏造、涉嫌妨害名譽及人格法益之不實指控，將依法提出刑事告訴，嚴正捍衛自身清白與尊嚴。同時呼籲網友及相關人士，切勿任意轉傳、散播或加碼渲染未經查證之不實指控，以免觸法。法務局說明，公務人員實務訓練與考核皆嚴格依《公務人員考試錄用人員訓練辦法》及法定程序（考績委員會審議、給予陳述意見機會、首長評定）辦理，絕非單一主管任意決定；網傳因目擊私下關係遭刁難拔除身分之說法，完全悖離現行法制與實務。法務局強調，尊重言論自由，但絕不容忍惡意造謠與人格抹黑。呼籲外界在轉傳相關訊息前，應先確認資訊來源及真實性，切勿淪為不實耳語之幫兇。本局及相關當事人對於侵害權益之行為，必將依法追究到底。法務局也補充，本局當事人科長今日上午已赴警局提告加重誹謗，局長因今日另有行程，將於下週提告。