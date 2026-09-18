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▲孫千除了送CELINE彎月包，裡面還藏著比照她上春晚演出造型製作的手工小吊飾。（圖／翻攝自微博＠橘子娛樂）

▲禮物中還有孫千的手寫卡片，署名「Flora」是她飾演的女主角的英文名字。（圖／翻攝自微博＠橘子娛樂）

中國女星孫千主演的陸劇《早春晴朗》爆紅，她先前就承諾粉絲，優酷平台熱度破萬，會自掏腰包舉辦抽獎，送3個名牌包給大家。如今孫千兌現承諾，她親自到精品品牌CELINE的專櫃挑選價值約9萬台幣的「彎月包」，買了3個送出去。為避免送出「空包」不吉利，孫千還特地在裡面放了手作的娃娃吊飾，讓粉絲開箱後超級感動，直呼：「孫千真的是很真誠的明星」。孫千自掏腰包舉辦的抽獎活動近日落幕，有3名女孩幸運中獎，開箱孫千送的CELINE彎月包。只見這個禮物的包裝十分精美，第一層的包裝紙上貼著「Flora」的英文字樣，是她在《早春晴朗》中的角色英文名字。接著還有一封感謝卡，上面寫道：「來自Flora的禮物」。打開包包後，裡面還藏著一個可愛的手工小吊飾，是一個用絨毛鐵絲摺成的芭蕾舞娃娃，這個娃娃是以孫千上央視春晚表演的造型製作的，相當用心。粉絲認為孫千是不想要送空包，擔心寓意不吉祥，才特地塞了小吊飾進去，簡直就是「最有誠意的彩蛋」。而其中一名中獎者就住在哈爾濱，跟孫千本人同故鄉，也被粉絲大讚是特別的緣分。另外，這3個包包也是孫千親自去挑選的，她先前就被狗仔拍到私下去逛北京的CELINE專櫃，逐一拿起包包試揹，才決定選這個「彎月包」；而且她在《早春晴朗》中也揹過同款，對劇迷來說格外有意義。幸運兒開箱禮物的照片與影片曝光後，其他粉絲看了也紛紛留言稱讚：「禮物的細節做得真的太用心」、「她不只是送包，而是把自己的心意，真切地傳遞到粉絲手上」、「孫千真的是很真誠的明星」、「狠狠的被暖到了，好羨慕中獎的人｣、「訂製娃娃搭配手寫卡片，誠意直接拉滿」。