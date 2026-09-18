桃園監獄日前舉辦中秋面對面懇親活動，現場上演溫馨求婚記！一名年輕媽媽帶著幼子前往監獄探視收容人伴侶，就在大家準備合影留念時，該名收容人突牽起女友的手並單膝下跪求婚。在現場逾 700 名家屬與工作人員見證下，女方欣然點頭答應，一家三口隨後感動合影，成為懇親會中最受矚目的溫馨焦點。

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🟡合影留念突單膝下跪！收容人現場向女友求婚

桃園監獄於 16、17 日辦理中秋面對面懇親，共有 254 名收容人與 471 名家屬參加。懇親期間，一名年輕媽媽牽著幼子前來探望收容人伴侶，就在大家準備合影留念時，該名收容人突然牽起伴侶的手並單膝下跪，當場表達求婚念頭。這突如其來的驚喜讓女方相當感動，現場近 700 位家屬與工作人員也紛紛報以掌聲共同見證。

▲桃園監獄辦理中秋面對面懇親活動，吸引逾700名收容人與家屬熱情參與、難得團聚。（圖／桃園監獄提供）
▲桃園監獄辦理中秋面對面懇親活動，吸引逾700名收容人與家屬熱情參與、難得團聚。（圖／桃園監獄提供）
🟡女友點頭答應求婚！一家三口溫馨合影留紀念

面對伴侶突如其來的求婚與承諾，女方欣然答應，幼子也在一旁見證了父母人生重要的一刻，隨後一家三口開心地合影留念。對身處高牆內的收容人而言，這次求婚不僅表達了對伴侶與家庭的珍惜與牽掛，來自家人的陪伴與支持，更是鼓勵他們堅持改變、重新出發的最大動力。

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徐銘穗編輯記者

新聞傳播學系畢業的INFP人，習慣踩進受訪者鞋裡共感，時常不小心過了頭，曾被受訪者阿嬤的故事逼哭，當媽後哭點爆低，看不得兒虐新聞。曾以《大海就是我的老闆 郭芙》報導，獲2020台灣扶輪公益新聞金輪獎平面報導佳...