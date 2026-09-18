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▲桃園監獄辦理中秋面對面懇親活動，吸引逾700名收容人與家屬熱情參與、難得團聚。（圖／桃園監獄提供）

桃園監獄日前舉辦中秋面對面懇親活動，現場上演溫馨求婚記！一名年輕媽媽帶著幼子前往監獄探視收容人伴侶，就在大家準備合影留念時，該名收容人突牽起女友的手並單膝下跪求婚。在現場逾 700 名家屬與工作人員見證下，女方欣然點頭答應，一家三口隨後感動合影，成為懇親會中最受矚目的溫馨焦點。桃園監獄於 16、17 日辦理中秋面對面懇親，共有 254 名收容人與 471 名家屬參加。懇親期間，一名年輕媽媽牽著幼子前來探望收容人伴侶，就在大家準備合影留念時，該名收容人突然牽起伴侶的手並單膝下跪，當場表達求婚念頭。這突如其來的驚喜讓女方相當感動，現場近 700 位家屬與工作人員也紛紛報以掌聲共同見證。面對伴侶突如其來的求婚與承諾，女方欣然答應，幼子也在一旁見證了父母人生重要的一刻，隨後一家三口開心地合影留念。對身處高牆內的收容人而言，這次求婚不僅表達了對伴侶與家庭的珍惜與牽掛，來自家人的陪伴與支持，更是鼓勵他們堅持改變、重新出發的最大動力。