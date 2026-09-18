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曾準確預測2022選戰結果的日本學者小笠原欣幸，近日斷言台北市長蔣萬安連任「沒有懸念」，並分析沈伯洋若能拿下超過45%的得票率，即使最終未當選，仍可視為「巨大勝利」，甚至能對新北、基隆選情產生帶動效果。對此，美國聖湯瑪斯大學教授葉耀元直言，如何催出中間選民跟年輕選民的票，才會是首都之戰的關鍵。葉耀元表示，小笠原老師並沒有小看任何一個因素，而是政治學者們其實看民調很準。沈伯洋要在台北市勝出，他跟蔣萬安的民調差距不能超過3％，在接下來的2個月民調，能不能縮小至3％，才是關鍵。葉耀元進一步提到，就算真的縮小至3％，蔣萬安的贏面還是較大，因為台北市選戰有指標性的效果，「差距越小就代表其他縣市的選票更可以被哄抬出來」。他指出，這次選舉的關鍵在新北，但民進黨台北市選情有多火熱，會給蘇巧慧有加成效果。再者，葉耀元強調自己先前也曾說過，贏面不大並不代表不可能贏，只是如何催出中間選民跟年輕選民的票，才會是關鍵。單純的靠藍綠對決，蔣萬安穩贏；試圖想要拉下淺藍的票，他個人覺得是癡人說夢。