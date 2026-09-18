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▲賴清德今前往台東視導「115年國家防災日－大規模震災動員演練」。（圖／總統府提供）

▲賴清德今前往台東視導「115年國家防災日－大規模震災動員演練」。（圖／總統府提供）

總統賴清德今（18）日前往台東視導「115年國家防災日－大規模震災動員演練」，肯定中央與地方共同完成此次「半預警、無腳本」演練，驗證關鍵基礎設施受損、外部支援中斷等情境的各種應變能力。他表示，政府將持續透過演練、積極培訓防災士、深化國際合作等，強化「全社會防衛韌性」，全面提升救災量能，確保人民生命財產安全，未來也會持續強化韌性，為區域及全球的防救災與人道救援貢獻更多力量。賴清德首先前往台東海濱公園聽取前進指揮所及台東市災害應變中心說明各分組運作情形，並視導發電機及電動車、資通訊作業區及災害緊急醫療應變實作演練，隨後前往台東縣立體育館視導「避難收容處所開設演練」，包括報到區、聯合服務中心、物資儲備區、寵物區、寢室區、安心關懷區、身心舒緩服務區、兒童照顧區、休閒娛樂區、次階段安置區及物資區等。賴清德接續前往台東縣消防局臺東大隊豐田消防分隊，視導模擬災區，並觀摩行動體驗車展示。賴清德致詞時表示，下週一是921大地震27週年，也是台灣的「國家防災日」，感謝大家遠道而來參與「大規模震災救災動員演練」，從這週三以來，大家連續三天在接近實戰的環境中，共同因應花東縱谷南段發生規模7.3地震的艱難情境，也一起檢驗台灣面對大規模災害的應變能力，感謝各位的辛勞與付出。賴清德提到，過去兩年的「國家防災日」演練，政府不斷拓展國際合作，包括前年消防署特種搜救隊和「德國國際搜救隊」簽署了合作備忘錄，將台德的交流擴大到災害防救、人道救援及聯合救災合作，今年也持續辦理「印太特種搜救研習營」，促進印太地區防救災夥伴的交流合作，這三天共有來自11個國家、超過150位搜救與緊急醫療人員和台灣一起演練；今天還有75位國際觀摩團成員，以及18個駐台館處的代表也在現場交流。「災害沒有國界！」賴清德認為，平時一起演練，建立共同的程序、默契；當災難真正來臨時，就能發揮更強大而有效的救援力量。未來在世界任何一個地方，都能成為拯救生命的重要力量，而今年的演練採取「半預警、無腳本」的方式，模擬關鍵基礎設施受損、外部支援中斷，來驗證各種應變能力；在演練項目上，則記取去年丹娜絲颱風與馬太鞍溪堰塞湖災害的經驗，納入通訊中斷的備援機制，以及疏散撤離災民的收容安置課題，強化中央與地方的防災協作能力。賴清德指出，唯有實事求是、精益求精才能全面提升救災量能，確保人民生命財產安全，維持社會正常運作，這正是台灣推動「全社會防衛韌性」最重要的目標，因此，這兩年來，政府積極培訓防災士，從去年底突破10萬人，到現在已經超過17萬7千人，同時也透過《台灣全民安全指引》提升全民自救、互助及應變能力，政府有準備、民間有能力、社會有信任，再加上國際夥伴彼此支援，台灣、印太就更有韌性。賴清德提到，明天總統府「全社會防衛韌性委員會」將連續第二年舉辦國際論壇，國內外的專家與貴賓將齊聚台灣彼此交流、相互取經。27年前，921大地震發生後，許多國家的搜救隊來到台灣，協助台灣度過艱難時刻，「我們一直記得這份情誼，並放在心上」。賴清德說，今天台灣的特種搜救隊已經建立輪值機制，重大災害發生後，可以在4小時內完成待命，臺灣有能力、也有意願在國際社會需要的時候，和各國夥伴並肩投入人道救援的工作，「台灣是世界的台灣，願意向世界學習、也願意和世界分享經驗；台灣會持續強化韌性，並為區域及全球的防救災與人道救援貢獻更多力量」。