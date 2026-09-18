我們不希望受到任何所謂的政治打壓，所以我們希望完成我們的權利。

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亞奧會指令不准進場 李洋堅持立場不退讓

那我們想說我們在這個協調過程中，當然我們在保有我們一定的權利下，我們希望說更多的參與這個國際外交。

一切都是完成在我們有理、有憑有據的部分。那我們也在最後的溝通方面，順利完成進場儀式、開村典禮這件事情。

呼籲將焦點放回亞運：讓更多人看到台灣的存在

台灣運動部部長李洋今（18）日出席在名古屋參與亞運入村儀式，卻遭到亞奧會抗議、不准讓李洋出席儀式，導致本來意義非凡的活動中斷長達90分鐘，最後李洋仍堅持出席，全場臭臉、神情嚴肅不發一語，後續運動部發布正式影片，李洋於影片中直言，「」並強調一切都是在有理、有憑有據情況下，向亞運官方溝通。針對這起意外風波，李洋透露，中華奧會這邊事前就完成申請，至於籌委會為什麼會接到OCA（亞奧理事會）指令。「「我們不希望受到任何所謂的其他政治打壓，所以我們希望說完成我們的權利。」李洋話說得直接，「李洋最後呼籲台灣人民，將焦點放回亞運本身，「其實還是希望我們台灣的所有人民，可以一起來關注這次亞運。我們也希望說讓更多人看見我們，亞運的賽場上可以有更多的台灣選手，能夠展現他們最好的成績、最好的努力，然後讓更多人看見我們台灣的存在。」