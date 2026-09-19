三麗鷗遊戲品牌「Sanrio Games」，2026年首度以參展商加入東京電玩展，前兩天商務日到今（19）日一般玩家日，三麗鷗攤位滿滿人潮，現場不只有 Hello Kitty、布丁狗等多位人氣角色的登台見面會，還提供新作搶先試玩與獨家情報，包括《Hello Kitty 派對樂園》和《FRAGARIAMEMORIES》等。
三麗鷗新作開放試玩 《Hello Kitty 派對樂園》收錄45種小遊戲
直擊東京電玩展三麗鷗攤位，在一般展區與家庭遊戲區中，玩家能搶先試玩派對遊戲《Hello Kitty 派對樂園》，本作集結眾多三麗鷗明星，包含建立角色虛擬分身及超過45種趣味小遊戲，試玩內容涵蓋布丁狗的蹦蹦彈跳床、大耳狗喜拿的全壘打大賽，以及幫助 Hello Kitty 削蘋果皮的高速削皮刀等，湧入眾多家庭試玩。
《Sanrio Kawaii Me Live!》開放試玩 DJ Kuromi等合作藝人登台
奇幻作品《FRAGARIAMEMORIES Color of Wishes》則展現由三麗鷗明星 Lord 與守護騎士共同編織的故事，展位現場首度公開全新繪製的騎士與 Lord 插圖，並以大型展示牆呈現，聲優特別座談舞台更邀請到為 Hallritt 配音的梶原岳人與為 Badobarm 配音的武內駿輔，親自公開遊戲最新情報與世界觀。
此外，舞蹈節奏遊戲《Sanrio Kawaii Me Live!》也在會場提供試玩，玩家可體驗預計收錄的樂曲，並為角色搭配專為遊戲設計的超可愛服裝。活動期間更舉辦多場 DJ Kuromi 現場表演，並邀請 POLKADOT STINGRAY 的雫與 Mi'Line Hearts 等合作藝人登上特別座談舞台，暢談音樂與遊戲開發幕後。
布丁狗、TGS同迎30週年 最終日5大三麗鷗角色登台演出
為紀念東京電玩展與布丁狗皆迎來30週年，現場特別舉辦布丁狗30週年紀念舞台與大使慶祝表演，每日展會均安排角色迎賓拍照時間，讓粉絲近距離接觸大耳狗喜拿與 Hello Kitty 等角色，只要參觀攤位就能拿到三麗鷗角色遮陽帽、貼紙等贈品。
活動最終日，三麗鷗攤位將由 Hello Kitty、布丁狗、大耳狗喜拿、美樂蒂與酷洛米帶來限定特別現場表演，演繹遊戲樂曲與經典歌曲。展區與家庭遊戲區皆提供限定贈品，讓玩家在試玩遊戲之餘獲贈紀念好禮。
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直擊東京電玩展三麗鷗攤位，在一般展區與家庭遊戲區中，玩家能搶先試玩派對遊戲《Hello Kitty 派對樂園》，本作集結眾多三麗鷗明星，包含建立角色虛擬分身及超過45種趣味小遊戲，試玩內容涵蓋布丁狗的蹦蹦彈跳床、大耳狗喜拿的全壘打大賽，以及幫助 Hello Kitty 削蘋果皮的高速削皮刀等，湧入眾多家庭試玩。
奇幻作品《FRAGARIAMEMORIES Color of Wishes》則展現由三麗鷗明星 Lord 與守護騎士共同編織的故事，展位現場首度公開全新繪製的騎士與 Lord 插圖，並以大型展示牆呈現，聲優特別座談舞台更邀請到為 Hallritt 配音的梶原岳人與為 Badobarm 配音的武內駿輔，親自公開遊戲最新情報與世界觀。
此外，舞蹈節奏遊戲《Sanrio Kawaii Me Live!》也在會場提供試玩，玩家可體驗預計收錄的樂曲，並為角色搭配專為遊戲設計的超可愛服裝。活動期間更舉辦多場 DJ Kuromi 現場表演，並邀請 POLKADOT STINGRAY 的雫與 Mi'Line Hearts 等合作藝人登上特別座談舞台，暢談音樂與遊戲開發幕後。
為紀念東京電玩展與布丁狗皆迎來30週年，現場特別舉辦布丁狗30週年紀念舞台與大使慶祝表演，每日展會均安排角色迎賓拍照時間，讓粉絲近距離接觸大耳狗喜拿與 Hello Kitty 等角色，只要參觀攤位就能拿到三麗鷗角色遮陽帽、貼紙等贈品。
活動最終日，三麗鷗攤位將由 Hello Kitty、布丁狗、大耳狗喜拿、美樂蒂與酷洛米帶來限定特別現場表演，演繹遊戲樂曲與經典歌曲。展區與家庭遊戲區皆提供限定贈品，讓玩家在試玩遊戲之餘獲贈紀念好禮。