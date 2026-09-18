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比Google Maps還實用！YouTube「探路超人」98萬人朝聖

若要前往室內停車場，或到火車站、高鐵站、機場接送親友，卻擔心停車場內部動線錯綜、光線昏暗、車位難停、有機械車位，然而Google Maps也沒有室內照片或清楚路線時，都可以先在YouTube搜尋地點

YouTube頻道「POV Drive Taiwan」爆紅！專拍開車實境路線

運動中心、百貨商場、醫院、火車站、高鐵站、轉運站

▲頻道「POV Drive Taiwan」專拍台灣各地開車視角，涵蓋運動中心、百貨、醫院、火車站、高鐵站等地。（圖／翻攝自YouTube頻道「POV Drive Taiwan」）

台中烏日高鐵站成「大魔王」！網友狂求救

第一次開車前往陌生停車場，最怕入口難找、內部動線複雜，甚至碰上昏暗環境、機械車位或不熟悉的接送區。近日就有Threads網友分享「POV Drive Taiwan」YouTube頻道，以第一人稱開車視角拍攝台灣各大停車場、車站、醫院、百貨及道路實況，貼文累積98萬瀏覽、7.7萬讚，不少經常迷路的網友得救激讚：「太偉大了，留友看」、「好人平安一生順遂」。近日有Threads網友分享冷知識，表示，「可能會有一些無聊的人帶你進去逛一圈。」貼文曝光後累積98萬次瀏覽、7.7萬人按讚，不少網友直呼實用，「發瘋這個超實用」、「我之前要去百貨公司地下室前，都會先去找這種影片看～極度害怕自己卡在那邊」、「居然有這種影片！有人帶著走一遍真的會減少緊張，謝謝帶路超人」、「這超讚欸！我就是那個希望在去之前已經知道路長怎樣的人」。有網友進一步發現，原PO正是YouTube頻道「POV Drive Taiwan」作者，紛紛驚呼，「我去停車場基本上都會先找找這個頻道」、「完全說在我心坎上，陌生的地方不熟悉內部動線及規劃都會怕出錯，都會想要先查清楚目的地的動線，這個頻道簡直太棒了」、「之前有特地關注訂閱，我第一次進去地下室內停車場之前都會先看一遍」。其中台中烏日高鐵站被不少網友點名，認為周邊路線複雜、容易開錯，「高鐵站可以多拍一點 那邊根本台中百慕達」、「第一次開到烏日高鐵怕開錯路，反覆看這個影片好幾次，非常感謝」、「剛好這週要去高鐵接人，只知道一樓接送區，不知道四樓接送區位置，這種影片就很棒」、「謝謝探路超人，尤其高鐵站周邊不能臨停接人，有這個確認上車地點超方便的」。對於不熟悉的停車場或接送地點，網友認為先透過第一人稱實境影片掌握入口、樓層與行車動線，能提前熟悉環境，降低第一次前往時的緊張感。