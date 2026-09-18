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義享時尚廣場週年慶將於9月24日登場，為期18天並以「韓系主題」為主軸打造消費亮點，不僅提供全館商品券回饋、指定品牌加碼與各大銀行刷卡禮等多重優惠，消費滿額更有機會抽中長榮航空高雄至首爾雙人來回機票與頂級韓系家電，大動作搶攻週年慶消費熱潮。義享時尚廣場針對義享卡會員，於指定波段(9月24 日至28日、10月1日至 4日及10月 8日至11 日)，推出包含全館指定品牌消費滿 5,000元贈 500元、精品、大家電及 3C滿10,000 元贈 1,000元；SAMSUNG、B&O與ROLF BENZ 單櫃滿10,000元贈 500元、德誼數位與遊戲達人單櫃滿 10,000元贈 300元等多項電子商品券贈獎，最高10%的回饋及可累贈的兌換方式，為週年慶奠定強大的促銷基底。為搶攻開檔買氣，9 月24日至28日首五日更祭出特別加碼！義享卡會員全館指定品牌消費滿 2,000元即可兌換 100元電子商品券（限量，活動期間限兌換乙次）；單日滿 10,000元再加贈限量 500元電子抵用金，回饋率層層堆疊一舉突破 16%，要讓消費者輕鬆買、划算拿。除了波段禮券回饋，義享時尚廣場於 9月29 日至30日及10月5日至 7日也推出卡友來店滿額禮，義享卡會員當日於全館消費滿 3,000 元即可獲得 200元電子商品券（限量，活動期間限兌換乙次）。全檔期更與12大銀行強強聯手，推出豐富的刷卡滿額禮。另外，結合韓系主題所推出的「韓好運．樂玩生活總抽獎」。會員凡於全館消費累計每滿 2,000 元，或扣會員點數10點，即可獲得乙次抽獎機會。獎項全數鎖定時下韓系玩樂與時尚家電；若使用第一銀行義享天地聯名卡消費還能再加碼抽「長榮航空高雄直飛首爾的雙人來回經濟艙機票」 。在購物之餘，文化與時尚質感兼具的特別企劃亦不容錯過。3樓誠品生活將於 9月24日起展出韓國新銳藝術家金藝林（Kim Ye-rim）的個人創作展「貓步漫遊者」。活動期間於1F還有韓國人氣 IP「ZO&FRIENDS POP-UP STORE」限時登場。喜愛韓潮文化的民眾更不能錯過精彩紛呈的體驗活動：開檔首五日9月24日至28日，1樓大廳打造「SHOOP & SNAP 韓系拍貼打卡站」，每日下午 2點起憑當日不限金額發票即可兌換限量拍貼體驗券；9月26日與27日同一時間推出「K-FANS好友禮」，憑發票可免費兌換限量現做韓式雞蛋糕乙顆。進入10月後，韓流體驗持續升溫！10月3日與 4日下午2點於1樓 C區活動空間接連舉辦「K-BEAUTY女團妝容教學」與「K-Culture 韓國文化小教室」；雙十連假期間，1樓義享廣場精彩演出不間斷—10月9日下午4點帶來歡樂震撼的「K-ART 廚師亂打秀」，10月10 日由「K-POP COVER STAGE」由四所來自高雄市高中韓舞社輪番熱力開跳，10月11日重磅登場「K-POP RANDOM DANCE 隨機舞挑戰賽」，特別邀請人氣網紅寶賤 Hao 擔綱主持，冠軍更可獨得 5,000元電子商品券。更多活動詳情，歡迎至義享時尚廣場官網查詢。