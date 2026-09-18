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▲李連杰說現在的自己容易手麻，很想發呆什麼都不想做。（圖／微博@李連杰）

「功夫皇帝」李連杰近年健康狀況屢屢成為外界焦點，過去曾因甲狀腺功能亢進、拍戲留下滿身舊傷，加上外貌一度「斷崖式衰老」，多次被傳病重甚至死亡，沒想到今年4月才滿63歲的他，拍片分享生活近況，聊到自己以前打牌只要一緊張，胡牌時就會手抖、很容易被其他人看穿，話鋒一轉竟自爆現在罹患阿茲海默症「老人痴呆、手麻了不會動了」，還透露偶爾也會有什麼都不想做、乾脆「擺爛一天」的念頭。李連杰在影片中回憶，以前自己一緊張就會嘚瑟（中國網路用語，得意／臭屁的樣子），尤其打牌胡了更藏不住，手甚至會跟著抖起來，沒想到講著講著突然拿現在的自己開玩笑：「但那是以前，現在是老人痴呆、手麻了不會動了。」乍聽之下嚇人，不過從完整對話來看，他當下語氣輕鬆，並未透露是否真的經過醫師診斷罹患阿茲海默症。除了拿年紀與身體狀況自嘲，63歲的李連杰也坦言，走過大半輩子後，現在偶爾真的會有「想擺爛」的時候，他透露前一天原本打定主意什麼都不做，卻被身旁工作人員不斷催促，「你不老催我？催我催我催我，行程就全部被排滿了，我想擺爛一天！」當工作人員反問他，如果真的空下一整天最想幹嘛，他回答：「想做什麼就做什麼，但最好是想也不用想。」隨後又笑說，真的想做什麼就做什麼「那就要小心了」，神情輕鬆自在。李連杰的健康狀況多年頻傳惡化，他年輕時靠真功夫闖蕩影壇，代表作包含《黃飛鴻》系列、《少林寺》、《霍元甲》，也因為長年親自上陣拍攝高強度武打戲，為此累積一身傷。他今年5月在美國紐約宣傳英文版新書《超越生死》時就曾透露，過去拍戲曾經脊椎錯位、肋骨斷裂，留下的舊傷至今仍困擾著他，已經無法像一般人正常鍛鍊，目前主要靠打太極、偶爾與妻子利智打桌球活動身體。李連杰另一項長年健康問題則是2013年確診的甲狀腺功能亢進，當年受到疾病及藥物影響，一度出現眼球突出、身形改變及面容憔悴等狀況，甚至還被說是「斷崖式衰老」。他曾坦言，骨折痊癒後還能繼續工作，但甲亢卻直接改變外貌，讓他擔心「沒有人想看到我的樣子」。近年他表示病情已控制得相當不錯，去年8月（2025）住院接受手術後外貌明顯回春，反而衍生「換心續命」、「全身換血」等離譜傳聞，逼得他親自否認。