打算等房價跌再進場的觀望族恐怕要失望了！地產專家「阿宅-雙碩士地產顧問」指出，從央行最新的態度來看，台灣房市最壞的時間確定已經過去。他分析，本次央行放寬管制影響最大的是「取消建商購地貸款限期開工」，直接紓緩了建商的資金壓力，建商完全沒有降價急迫性，建議抱持觀望的自用剛需族群不用再等，現在就應該積極看房。
🟡取消購地限期開工！專家直言建商沒理由降價
專家表示，央行放寬管制影響最大的並非第二戶房貸成數，而是刪除建商購地貸款一定期間內動工興建之規定。原本市場期待建商因資金調度困難降價求售，如今限制取消後，建商壓力獲得紓緩，完全可以從容養地與囤地，失去調降價格的急迫性。先前信用管制最嚴格時建商均已順利挺過，在管制逐漸放寬的當下，期待建商降價並不切實際。
🟡房市行情三大要素！心理預期轉正將帶來上漲
針對未來走勢，專家引用其著作提出的「房市趨勢＝資金＋總體經濟＋心理預期」判斷心法。當資金寬鬆、經濟穩定且信心充足時，房市易出現大漲行情；若各因素互有消長則呈現微幅波動。此次央行鬆綁已成功將市場心理預期轉為正向，若未來央行持續不升息，在經濟成長與樂觀預期的支撐下，房市將呈現明顯上漲態勢。
🟡區域表現雖有異質！專家喊話剛需族現在去看
專家補充，雖然房地產具有區域異質性，北中南各地的價格表現不會一致，但依照目前的政治及經濟走向，未來幾年房市已經沒有繼續下跌的選項。專家引述投資諺語「行情總是在絕望中誕生，在半信半疑中成長」，提醒這兩年因景氣不佳而抱持觀望的自用剛需買方不用再猶豫，應在房市再度上漲前抓緊機會積極看房。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
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專家表示，央行放寬管制影響最大的並非第二戶房貸成數，而是刪除建商購地貸款一定期間內動工興建之規定。原本市場期待建商因資金調度困難降價求售，如今限制取消後，建商壓力獲得紓緩，完全可以從容養地與囤地，失去調降價格的急迫性。先前信用管制最嚴格時建商均已順利挺過，在管制逐漸放寬的當下，期待建商降價並不切實際。
針對未來走勢，專家引用其著作提出的「房市趨勢＝資金＋總體經濟＋心理預期」判斷心法。當資金寬鬆、經濟穩定且信心充足時，房市易出現大漲行情；若各因素互有消長則呈現微幅波動。此次央行鬆綁已成功將市場心理預期轉為正向，若未來央行持續不升息，在經濟成長與樂觀預期的支撐下，房市將呈現明顯上漲態勢。
🟡區域表現雖有異質！專家喊話剛需族現在去看
專家補充，雖然房地產具有區域異質性，北中南各地的價格表現不會一致，但依照目前的政治及經濟走向，未來幾年房市已經沒有繼續下跌的選項。專家引述投資諺語「行情總是在絕望中誕生，在半信半疑中成長」，提醒這兩年因景氣不佳而抱持觀望的自用剛需買方不用再猶豫，應在房市再度上漲前抓緊機會積極看房。
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