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打造偽造日本警署 視訊詐騙日人

中國籍主嫌幕後操控 月砸重金租豪宅

泰國警方於本週三深夜發動突襲行動，在曼谷挽汶區（Bang Bon district）一棟月租高達90萬泰銖（約新台幣86萬元）的豪華雙層別墅內，破獲一處專門針對日本民眾進行詐騙的跨境電信詐騙機房，當場逮捕包括台灣人在內的15名外籍嫌犯，以及1名泰國籍男子。根據《曼谷郵報》報導，泰國移民局副局長潘塔納（Panthana Nuchanart）少將表示，警方接獲鄰居舉報，指稱該處豪宅常有大量外籍人士出入、行為異常，隨即展開蒐證並執行攻堅。警方調查發現，詐騙集團將別墅二樓的多間房間精心佈置，改造成極具逼真度的「日本警察局」場景。現場不僅查獲大量日文應對劇本，更搜出偽造的日本警察制服、警官證及徽章。集團成員透過視訊電話佯裝成日本警察，向受害人聲稱其金融帳戶涉嫌異常交易，誘騙對方將資金轉入指定帳戶以供「審查」。相較於二樓的密閉工作區，別墅一樓則設有卡拉OK及撲克牌賭博室，供詐團成員日常娛樂。根據警方初步掌握的資訊，涉案的15名外籍嫌犯包含中國籍、日本籍及台灣籍男子。警方指出，該詐騙機房實際由中國籍主嫌在幕後操控，且已連續運作近一年，每月大手筆支付90萬泰銖租用該棟豪宅作為掩護。目前所有涉案人員均已被捕，全案正由泰國警方深入擴大偵辦中。