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2026年愛知名古屋亞運今（18）日舉行選手村開村歡迎儀式，運動部長李洋一度被亞洲奧林匹克理事會（OCA）拒絕入場，後來才順利參加開村儀式。對此，行政院發言人李慧芝表示，行政院長卓榮泰在第一時間即已致電李洋，並與中華奧會主席蔡家福通話，了解事件經過及後續處理情形，也感謝中華奧會等單位的協助，行政院將全力支持代表團。2026年第20屆名古屋亞運今舉行入村、升旗儀式，原定下午1時30分典禮開始，卻毫無理由一再延遲，台灣亞運代表團貴賓、行政院政務委員吳誠文則稱，OCA給了「order」，要求李洋不得入場，「亞奧會有給order不給李洋部長進場，我要求給我看order，他們也拿不出來」；活動延遲1小時半後，北韓代表率先列隊來到台前，接著是印度、黎巴嫩、東帝汶、中華隊與葉門出席，李洋同樣列隊中，但全程不發一語。對此，李慧芝表示，李洋已依規定完成申請程序，並取得相關識別卡及權限，理應依規定正常進入選手村，但卻遭受不合理打壓。他說，在中華奧會及運動部等相關單位積極協調與爭取後，李洋順利進入選手村並參加升旗儀式，卓榮泰在第一時間即已致電李洋，並與中華奧會主席蔡家福通話，了解事件經過及後續處理情形，也感謝中華奧會等單位的協助。李慧芝轉述，卓榮泰強調行政院將全力支持代表團，相關單位也應共同確保代表團在賽會期間能順利與會，避免再受到不必要的干擾；他強調，名古屋亞運是亞洲重要的綜合性運動賽會，各界應共同支持所有選手，並維護公平、正常的競技環境，讓選手能專心參賽、展現訓練成果，爭取佳績。