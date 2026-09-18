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華視《週末最強大》本週六（19日）推出全新古裝喜劇單元「梁祝歪傳」，邀請楊繡惠、白雲、阿龐及白家綺助陣。楊繡惠為了示範如何拉近感情，竟無預警親上白雲臉頰，讓對方當場害羞笑開，陳亞蘭更在一旁虧：「想不到他們第一次在節目公開戀情！」曖昧互動瞬間成為全場焦點。劇中楊繡惠飾演祝英台的書僮銀心，眼看梁山伯與祝英台感情進展緩慢，乾脆拉著白雲飾演的書僮，親自示範「如何拉近兩人關係」。兩人先是手牽手繞圈，一邊深情互喊「山伯」、「英台」，現場氣氛瞬間變得曖昧。沒想到楊繡惠下一秒突然湊近，直接親上白雲臉頰，讓毫無防備的白雲瞬間羞紅臉、笑得合不攏嘴。陳亞蘭見狀立刻笑喊兩人在節目上「公開戀情」，讓這段意外發展的「書僮戀曲」搶盡鋒頭。胡瓜則在單元中飾演富二代馬文才，角色個性天生反骨，堅信別人愈阻止，他就愈要做。白家綺抓準弱點，故意用反話勸他「千萬不要再拍桌」，果然刺激胡瓜再次大力拍桌，當場痛到趴下狂揉手掌。一旁的陳亞蘭看到這幕完全招架不住，直接掩面笑到發抖，再度上演觀眾熟悉的「亞蘭不准笑」橋段。此外，《週末最強大》首季便入圍第61屆金鐘獎「綜藝節目獎」及「綜藝節目主持人獎」。本集也邀請翁立友、江志豐等歌手登台，節目於每週六晚間8點在華視主頻播出。