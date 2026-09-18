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彰化縣議長謝典霖遭控疑以公帑替表姑陳貞妃助選，經檢調追查後，彰化地院17日召開羈押庭，裁定謝典霖及父親謝新隆羈押禁見，母親、前立委鄭汝芬則獲交保並限制住居。對此，國民黨桃園市議員詹江村強調，自己日前告發桃園市長參選人黃世杰賄選，案件至今毫無進度，讓他忍不住氣炸開罵：「這是什麼司法？印度司法嗎？」農田水利署桃園管理處今年8月舉辦「115年度地方農耕供水交流活動」，邀集各地農會幹部及農事人員參與，桃管處長黃華煌在台上批評桃園市長張善政的施政，同時替黃世杰助陣，甚至帶領現場人士喊出「凍蒜」口號；活動結束後，現場另有價值300多元的雞蛋禮盒，引發爭議。詹江村掌握了相關資料，今（18）日稍早更是直接在臉書公開影片，農田水利會長站在台上說道：「我們不要一個人在桃園市政府，心在新店的市長！」並呼籲大家應該要支持在地孩子黃世杰，他認為有必要釐清活動背後是否涉及選舉動員與利益輸送。詹江村進一步表示，他在8月10日已委任律師前往桃園地檢署按鈴告發黃世杰涉嫌賄選，以及農田水利署疑利用公帑替特定參選人造勢、送禮等情事；相較之下，謝典霖案「沒有影片、沒有造勢」卻已進入羈押禁見程序，桃園卻完全沒下文，「這是什麼司法？印度司法嗎？」