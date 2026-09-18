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陸委會籲機關嚴審公務員赴陸 核准前應提醒風險

赴陸勿透露機關資料 遇異常返台應如實通報

傳出刑事局一名中階警官今年6月與妻子赴中國大陸東北旅遊期間，遭當地國安、公安人員監控數日。對此，陸委會今（18）日表示，刑事局已於今年8月通報此案，陸委會對案件已有掌握，並提醒涉及機敏資訊的公務機關，近期赴陸安全風險案件一再發生，對於公務員申請赴陸案件應嚴格把關，並在核准前做好風險提醒。據報導，該名刑事局警官今年6月與妻子前往南韓旅遊，之後轉往中國大陸東北長白山，抵達吉林省長白山機場後遭邊防人員要求接受調查。兩人入住飯店後，另有國安、公安人員登門，並在後續數日旅遊行程中遭到監控及談話。警官期間傳訊回台求援，台灣警方透過兩岸共打管道向陸方求助後，相關監控才結束。針對此案，陸委會表示，刑事局已於今年8月通報，陸委會對案件已有掌握。陸委會並提醒全國涉及機敏資訊的公務機關，赴陸安全風險案件一再發生，對於機關內公務員申請赴陸的案件，一定要嚴格把關，並在核准前做好風險提醒，以維護國家安全及保障公務員人身自由。陸委會也再次提醒全國公務員，赴陸期間切勿透露機關組織相關資料，尤其不要洩漏機關同事或長官的個人資料。陸委會強調，公務員在中國大陸期間若遭遇異常情事，返台後一定要依照相關規定如實通報。