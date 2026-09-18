我是廣告 請繼續往下閱讀

▲芒果TV宣布攜手柴智屏打造「愛神劇場」計畫，未來將翻拍7部經典台灣偶像劇。（圖／芒果TV微博）

不少台灣自製的偶像劇影響力擴及對岸甚至整個亞洲，成為經典IP，有消息指出「偶像劇教母」柴智屏近日決定將《惡作劇之吻》、《放羊的星星》、《命中注定我愛你》、《下一站，幸福》、《我可能不會愛你》、《敗犬女王》和《不良笑花》7部台劇翻拍成陸劇，其中《惡作劇之吻》的男女主角人選疑似是新生代演員周柯宇、向涵之，引發劇迷關注。湖南衛視旗下的芒果TV官方微博昨（17）日發文，宣布攜手金牌製作人柴智屏打造「愛神劇場」計畫，未來將翻拍7部經典台灣偶像劇，包括《惡作劇之吻》、《放羊的星星》、《命中注定我愛你》、《下一站，幸福》、《我可能不會愛你》、《敗犬女王》和《不良笑花》等作品，目前以中、短劇的形式開發中。此外，微博同時瘋傳在2005年播出的《惡作劇之吻》，原版由林依晨、鄭元暢分別飾演的袁湘琴、江直樹，陸版將鎖定新生代人氣演員周柯宇、向涵之搭檔演出，但此消息並未經官方確認。對於台陸將合作翻拍經典台灣偶像劇，中國網友反應不一，有人不看好，「太經典的劇真的沒有翻拍的必要，因為幾乎不可能超越」、「求別拍了毀了經典啊」、「放過他們吧」、「受不了，都在消費這些經典，是找不到別的可以拍的嗎」、「經典IP變短劇？這是要按倍速重溫青春啊？」有網友則樂見找新人詮釋經典也別有趣味，還有人點名張凌赫和沈月接演新版《惡作劇之吻》，討論熱度不低。