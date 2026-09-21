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▲20吋麥香客製行李箱是短程出遊神器，不僅能輕鬆拖拉，拉桿旁還能放上隨手飲用的麥香，讓旅行多一份熟悉的幸福滋味相伴。（圖／NOWNEWS攝）

▲麥香娃娃與收納後可掛在背包上的麥香造型購物提袋，可愛外型不僅療癒開學日常，更是同學間自帶話題的吸睛配件。（圖／NOWNEWS攝）

▲即日至10月31日，只要於指定通路購買任一麥香產品，至活動網頁完成發票登錄即可參加抽獎，買越多中獎機率越高。（圖／NOWNEWS攝）

最近追星的朋友，是不是也開始期待 AAA 啦～身邊有不少同學都在討論，希望能親眼和喜歡的偶像見面！還想繼續玩樂、和朋友一起製造開心回憶的心情，麥香最懂！為了幫大家把開學的期待值拉滿，麥香這次準備了超大驚喜！一開學就推出「麥香塊來玩 開學放瘋趣」活動，現在只要喝麥香、登錄發票，就有機會抽中 AAA 門票，還有全新 Switch 2 以及一系列麥香專屬周邊！下課後快和同學到超商買麥香，用熟悉的滋味暢聊追星日常，手上的發票就是瘋趣生活的幸運入場券，讓開學心情絕對不 EMO！校園生活最讓人期待的莫過於和朋友相處的快樂時光。「麥香塊來玩 開學放瘋趣」活動最大獎為 Nintendo Switch 2，無論放學後和朋友一起組隊過關，或是假日將主機接上電視與親友同樂，都能立刻一掃煩悶，共享遊戲世界帶來的快意時光。追星族也有機會和麥香一起參與年末盛事。集結亞洲超強陣容的 AAA 亞洲明星盛典將於 12 月 5 日、6 日在高雄國家體育場登場，今年規格再升級，豪華陣容令人嘆為觀止。麥香有機會讓大家參與AAA門票抽獎，與其隔著手機觀看朝思暮想的歐巴與歐尼，不如和麥香一起親臨現場為本命吶喊，留下能一輩子回味的幸福回憶。除了Switch 2與AAA門票，這次亮相的麥香專屬周邊，也讓收藏欲直接爆棚。20吋麥香客製行李箱以大家熟悉的奶茶造型登場，大小適合休日小旅行，拖著它與朋友一起出遊立刻成為話題中心，醒目的麥香圖案不管到哪都是目光焦點。想為書桌或書包增加一點療癒感，3款經典造型的麥香娃娃等你來收藏；當超萌的可愛模樣走進日常，讀書讀累了看一眼，熟悉的甜美滋味彷彿湧上心頭，讓人獲得再接再厲的能量。另有麥香造型購物提袋，逛街或出遊時能裝下滿滿戰利品，收起時體積小巧，掛在背包上也能成為吸睛配件。行李箱、娃娃與購物提袋各有不同用途，讓人忍不住想蒐集全套，變身「麥香周邊大富翁」；若和朋友抽中不同周邊，也能相約帶到學校分享，為開學日常增添趣味話題，同時也是見證友情的珍貴信物。「麥香塊來玩 開學放瘋趣」活動自即日起至10月31日，只要於全台指定通路購買任一款麥香，前往活動網站完成發票登錄就能參加抽獎，買越多中獎機率越高；無論是想和朋友一起玩Switch 2、相約前進AAA朝聖，還是立志集全行李箱、娃娃及購物提袋成為「麥香周邊大富翁」，都不要錯過這個難得的機會，讓麥香為你應援，一掃開學季的鬱悶心情，將生活切換成令人充滿期待的瘋趣模式。