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民眾好評體驗 人權團體憂排擠無家者

為解決長期困擾市民與遊客的「公廁荒」難題，紐約市政府正式引進一批高科技模組化智慧公廁。紐約市長馬姆達尼（Zohran Mamdani）於週三宣布，首批向科技公司Throne Labs訂購的「智慧公廁（Robotoilet）」已正式投入服務，全市預計在未來幾個月內部署共17座設施，後續再觀察使用情況擴大或調整。綜合外媒報導，這項總預算達400萬美元的智慧公廁，採用免連接城市地下排水與供水系統的模組化設計，安裝成本大幅低於傳統公廁。使用者須透過智慧型手機傳送簡訊，或使用由在地社區夥伴分發的專用感應卡（Tap Cards）感應開門。公廁內部主打全自動無接觸設備，並貼心配備免費衛生棉補給機，搭配植物壁紙營造舒適環境。為防止長時間占用，系統設定了嚴格的10分鐘使用時限。當時間即將屆滿，內部音響會以英語、西班牙語發出警報；時間一到，系統將播放「請注意！您的使用時間已屆滿，門即將開啟」的語音訊息，隨後自動滑開大門。若使用者仍拒絕離開，業者工作人員將收到通知前往現場處置，必要時得通報警方協助。首批開放的公廁位於布魯克林富爾頓街（Fulton Street）及皇后區第34大道，吸引不少民眾搶先體驗。受訪市民對設施的現代化與乾淨度表示讚許，同時也呼籲大眾共同愛惜公物。儘管新公廁獲得好評，卻也引發社會團體的隱憂。倡議團體「Free to Pee Coalition」發表聲明指出，雖然歡迎新設公廁，但限定手機簡訊或專用卡解鎖的門檻，恐讓缺乏數位設備的無家可歸者無法使用，呼籲政府應全面考量各階層的使用權益。