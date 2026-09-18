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週年慶消費旺季即將開跑！夢時代「超強週年慶」將於9/24正式展開。祭出消費滿額送禮券、最高25%回饋等多重優惠；還加碼推出APP會員限定「出發！夢想大冒險」滿額抽獎活動，有機會抱走日本關東6日雙人遊等大獎。此次更推出經典角色「Winnie the Pooh小熊維尼」系列6款可愛實用的來店禮及加價購好物。夢時代首波週年慶(9/24~10/8)推出全館指定店櫃消費滿3,000元送400元電子特別券(可累贈)，化妝品/香氛指定店櫃滿2,000送300元電子特別券(可累贈)。即日起~9/20、9/24~10/8，夢時代會員持icash Pay或icash2.0於指定店櫃消費滿6,000元贈400元電子抵用券及優惠券(限量)，滿3萬元再加贈700元電子優惠券及品牌抵用券(限量)。即日起~9/20、9/24~9/28持icash Pay綁定華南夢時代聯名卡，並於指定店櫃以單一銀行信用卡消費累計滿3萬元，額外贈300元館內刷卡金；綁定中國信託uniopen聯名卡或聯邦銀行指定信用卡，以單一信用卡於指定店櫃消費滿3萬元，則贈300元電子抵用券(限量)。夢時代指出，合併各項優惠整體回饋最高達25%。逛街累了就來享用美食！夢時代B1迎來多間快閃新櫃，9/25~10/21有日本奶油三明治「Sando.」登場，酥脆吐司搭配柔順奶油，共有杜拜巧克力、生巧克力、焦糖等口味，首四日全品項生吐司買二送一；以及販售台式手作涼糕的「涼食帖」，快閃期間手作涼糕全品項買五送一。9/26~10/21則有「CHIZCHEESE」爆紅瀨戶內檸檬蛋糕進駐，共有檸檬奶油、鹽之乳口味，推薦價65元/顆；另還有高人氣法式甜點「O.S.甜點工坊」，蝴蝶結可頌110元/個、達克瓦茲90元/個。備受矚目的來店禮部分，夢時代此次週年慶推出今年正式迎來100週年的「Winnie the Pooh小熊維尼」授權系列來店禮，依序推出不鏽鋼吸管杯、購物袋折傘2件組、厚磅保暖蓋毯、多用途絨毛椅墊。活動期間憑本人夢時代會員條碼/卡加上指定店櫃當日消費滿800元以上同卡號發票，再扣夢時代會員OPENPOINT點數8點即可兌換，每會員限兌換一份，數量有限，兌完為止。另還有限量「安全帽」、「滑輪購物推車」會員限定滿額加價購商品。夢時代此次亦加碼規劃APP會員限定「出發！夢想大冒險」抽獎活動，消費滿額就有機會抽中《雙樂園！迪士尼X寶可夢關東6日雙人遊》、《SAMSUNG Galaxy Z Flip8 256 GB》、《台北時代寓所精選客房住宿券》等超優獎項。活動期間(9/24~10/18)憑同一夢時代APP會員卡號當日於全館指定店櫃消費滿3,000元即可兌換電子抽獎券乙張，滿6,000元兌換2張，以此類推。