我是廣告 請繼續往下閱讀

《開心水族箱》公告「3語言版本」12月停運！帳號合併期限曝

《開心水族箱》還活著！台灣網友全傻眼：童年回憶湧現

▲《開心水族箱》近日宣布3個外語版本年底停運，消息反讓台灣網友驚呼「居然還在」，不少人也因此重新想起過去養魚、玩社群遊戲的回憶。（圖／臉書粉專「開心水族箱」）

早期臉書在台灣興起時，《開心農場》、《開心水族箱》等社群小遊戲曾陪伴不少玩家度過童年。如今《開心農場》早已結束營運，《開心水族箱》卻仍持續運作，近日官方公告因應臉書相關政策調整，英語、法語、西語3個語言環境將於2026年12月30日停止營運，也同步公布帳號合併措施，消息曝光後，反而讓許多台灣網友驚呼：「這遊戲居然還活著！」《開心水族箱》14日透過臉書粉專發布公告，表示英語、法語及西語3種語言環境因相關政策調整，將於2026年12月30日停止營運，目前也已關閉這3個版本的帳號建立功能。官方為協助相關語言環境玩家保留部分遊戲資源，將開放帳號合併功能。繁體中文版本目前已支援英語、法語及西語切換顯示，切換語言並不會建立新帳號；原先4種語言各自對應的入口圖示，若沒有英語、法語或西語帳號，點擊後也會直接進入繁體中文版本。至於已持有英語、法語或西語帳號的玩家，在12月30日前仍可從原入口登入，12月30日後則會統一跳轉至繁體中文版本。帳號合併即日起至2026年9月30日開放，遊戲內僅設有唯一合併入口。若未完成合併，帳號將隨對應伺服器於12月30日停止營運，屆時帳號資料也將永久無法找回。公告曝光後，台灣網友反而對於《開心水族箱》至今仍持續營運感到相當驚訝，紛紛留言，「這遊戲居然還在」、「死去的回憶在攻擊我」、「真的沒想到這遊戲還在」、「還以為跟開心農場一樣消失了」、「童年回憶還在」。也有人看到消息後突然想回鍋，「突然想回去玩了」、「我要去哪裡登入？」、「我的魚不知道還在不在」、「我的鯊魚還活著欸哈哈」、「童年沒有消失，只是被我們遺忘了」。《NOWNEWS》記者童年時期也曾沉迷過《開心水族箱》，記得小時候放學最期待回家打開電腦，從臉書打開《開心水族箱》遊玩，還會經常和朋友討論，也會上網查詢攻略，只要把水族箱裡頭的魚養大就會感到很有成就感，如今的遊戲畫面已經和當年大不相同。事實上，早期臉書在台灣普及時，《開心農場》與《開心水族箱》都曾掀起遊玩熱潮。《開心農場》開發商2013年倒閉，後續雖由不同國家的營運團隊接手，最終仍在2017年結束營運；如今《開心水族箱》仍持續運作，也讓不少人重新想起當年玩臉書小遊戲的日子。另外，也有網友直到這次公告才發現，《開心水族箱》除了繁體中文及英文版本，過去還提供西班牙語、法語環境，不禁笑問「原來歐洲也有人在玩嗎」、「西班牙人竟然會玩這個？」、「原來開心水族箱還有分外語版跟繁體中文版，第一次知道呢」。