我是廣告 請繼續往下閱讀

▲BIGBANG高雄世運2場門票今天開放中信卡友優先買，通通完售。（圖／翻攝寬宏售票）

▲BIGBANG台北大巨蛋10/9~10/11三個場次確定清票再開賣。（圖／翻攝超級圓頂）

BIGBANG高雄場沒搶到先別急，台北大巨蛋突然又有票了！BIGBANG將於2027年2月27日、28日在高雄國家體育場開唱，今（18）日迎來中國信託卡友優先購，開賣後2場保留門票再度售罄，就在高雄搶票戰打得火熱之際，台北場主辦單位無預警宣布清票，10月9日、10日、11日台北大巨蛋3場都將釋出座位，9月21日中午12點在Ticket Plus遠大售票系統重新實名制開賣，讓先前台北、高雄都沒搶到票的VIP又多一次進場機會。BIGBANG高雄演唱會繼昨（17）日會員優先購後，今天10:00~12:00開放中國信託財管鼎鑽卡友優先購，14:00~23:59再讓全卡友購買，每人每場最多可買2張，2月27日、28日2場再度搶光，目前寬宏售票頁面已無票可購。雖然前2波門票接連完售，但9月19日10:00~23:59還有uniopen聯名卡優先購、9月21日10:00還有Trip.com、Klook優先購，9月22日10:00則迎來一般售票，前面沒買到的歌迷還能繼續搶。不過稍早台北場次主辦宣布好消息，BIGBANG今年10月9日、10日、11日的台北大巨蛋場次確定清票再販售，9月21日中午12點透過遠大售票系統再次開賣，這次並非加場，而是3場演出重新釋出部分座位，至於實際清出票數及座位區域，目前尚未公布。2026年適逢BIGBANG出道20週年，GD、太陽、大聲睽違約9年再以團體名義展開大型世界巡演「XX:COSMOS」，橫跨全球19座城市、超過33場演出，台灣更一次拿下台北、高雄兩站；3人將先於今年10月9日至11日連唱台北大巨蛋，接著2027年2月27日、28日登上高雄國家體育場，並把整趟20週年世界巡演最終站留在高雄。