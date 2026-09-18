稍早中華男籃成員胡瓏貿也被問及此事，坦言這次與2018年雅加達亞運相比，環境上確實比較差，也體驗臨時撤離、避難，他笑說，「我覺得大家蠻自在的，台灣每年那麼多颱風，大家都習慣了吧。」

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名古屋亞運搭建臨時貨櫃屋 被韓國痛批「史上最爛」

胡瓏貿證實曾經撤離：就是因為淹水

就是因為淹水嘛，然後要被撤離，我覺得就是還不錯的體驗啦。

就是都沒在怕，台灣每年那麼多颱風，對啊，大家都習慣了吧。

大家蠻自在的！胡瓏貿直言中華隊被撤離沒在怕

我覺得大家蠻自在的，還有人自備帶著椅子出來。因為腰不太舒服，要帶著椅子，不想長時間站著。我覺得其實大家應該都見怪不怪，我並沒有覺得大家很慌亂。

開幕式前賽程就結束 胡瓏貿沒有追求亞運氣氛

稍微啦！但主要來就是為了專心比賽，沒有特別追求亞運氣氛。贏下比賽才是我們最主要的目的。

2026年名古屋亞運為了因應永續環保、不過度鋪張浪費等精神，在花園碼頭貨櫃屋臨時搭建選手村，卻遭遇連日豪雨、颱風侵襲，甚至傳出有漏水現象，讓韓國媒體痛批本屆亞運住宿環境是「史上最爛」，為講求效率與不浪費，亞運主辦方使用快速模組化搭建，採用預製木質結構與鋼構結合的貨櫃模組，於港區空地快速拼接組裝，大幅縮短施工期，但因模組空間壓縮極致，且未針對特定運動員身型進行客製化，導致傳出床鋪過短、浴廁過於狹窄等「災情」，甚至因為颱風襲來造成漏水，選手緊急撤離避難的狀況，被韓國痛罵住宿環境是史上最爛。中華男籃本次因場地關係，也被分配居住於花園碼頭貨櫃屋，稍早胡瓏貿證實，中華隊確實也曾因雨勢過大從貨櫃屋中避難，「儘管是人生第一次打國際賽遇到這樣的狀況，但胡瓏貿觀察隊員其實都沒有什麼太在意。「當被問到撤離時是否有點兵荒馬亂，胡瓏貿指出，「胡瓏貿最後提到，自己是最後一次參與亞運，更多的重點放在與隊友相處、為台灣而戰上面，「沒有意外這是我最後一次亞運。退役之前，我還可以跟好隊友們一起當隊友在繼續球場上比賽，我覺得是很開心的一件事情。」「這次也許這次成績不理想，那我希望說就是可以汲取這次教訓，然後從中彌補進步，然後下一次的國際賽我們可以表現得更好。」由於中華男籃無緣4強，在開幕式以前就結束本屆賽程，是否感覺沒有體驗到亞運氛圍就結束了，胡瓏貿表示，「