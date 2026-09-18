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民進黨台北市議員許淑華今（18）日指控，北市市場處下達公文，要求非公有的饒河夜市攤販不得懸掛旗幟等競選廣告，直呼公然查水表。更傳出是因為攤販貼了「洋流」標語被關切。市場處則澄清，場域內 「公共用地」及「公共設施」不宜插設競選旗幟；私人物品譬如攤車、衣帽、口罩等不在此限。市場處強調，市府從未禁止攤販個人使用或穿戴競選相關物品。相關規範十分明確，請勿混淆或以訛傳訛。許淑華今在政論節目中指出，北市市場處下達公文，要求饒河夜市攤販不得懸掛旗幟等競選廣告，稱饒河管理員都嚇到，從沒看過這樣的方式，公然查水表，台北市政府機器動起來對付市民，她要嚴厲警告北市府，如果「洋流」經過的地方還有這樣的行為，「換我們來處理公務員」。市場處說，依《公職人員選舉罷免法》規定，道路、公園及其他公共設施或公共用地，不得懸掛或插設競選旗幟、布條等廣告物，市府列管輔導的攤販集中場（區）亦應依法辦理。市場處強調，若競選旗幟或廣告物設置於公有道路、公共設施或公共用地，市府將依法請懸掛者移除；至於攤販個人的攤車、衣帽、口罩等私人物品，則不在限制範圍內。