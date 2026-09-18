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黃馨慧拋「暗戀說」 盧秀燕笑回：這題無法回答

▲盧秀燕答詢時表示，賴清德確實相當關注她。（圖／翻攝台中市議會YT，2026.09.18）

黃馨慧再轟清泉岡機場 盧秀燕籲中央加速改善

總統賴清德近期頻頻前往台中，為民進黨台中市長參選人何欣純助陣，也多次批評市長盧秀燕。國民黨市議員黃馨慧今（18）日進行市政總質詢時，突然拋出「賴清德是不是在暗戀盧秀燕？」的話題，指「賴清德每天沒有念盧秀燕兩三句，心裡就很不爽、覺得日子不好過」。盧秀燕忍不住笑出來，回應「這一題我不知如何回答了」，但也認同賴清德確實相當關注她。賴清德近期多次到台中，除了出席民進黨行動中常會、何欣純競選總部成立大會，也前往清泉岡機場、參加無人機業界活動，並到中科院航空所視察無人機研發成果。黃馨慧今天質詢時，突然拿出寫有「賴清德暗戀盧秀燕？」的手牌，指賴清德最近特別喜歡到台中，沿途交通管制導致車輛受阻，還開玩笑表示，希望總統下次來台中時能稍微預告，讓民眾可以「生人迴避」。黃馨慧接著批評，賴清德每次來台中，只會批評盧秀燕及台中市政府，明明何欣純才是民進黨市長參選人，反而被邊緣化「超可憐的」。她分析，賴清德之所以頻頻批評盧秀燕，不外乎兩個原因，第一是出現競爭者，但盧秀燕尚未宣布參選總統，「所以競爭者這個問題我們應該排除」。她接著表示，第二個原因可能是「愛慕者」，「不然為什麼老是來台中、一直念念不忘？」她說，「我們都懷疑他是不是暗戀盧秀燕市長，每天沒有念盧秀燕兩三句，心裡很不爽，到底是不爽還是好過，我都搞不清楚！」她認為總統身為國家元首，應該展現更高格局，來到台中應提出具體建設承諾，而不是每次都只批評盧秀燕及台中市政府。盧秀燕答詢時忍不住笑出來，並修飾黃馨慧的說法，表示「你剛才說總統對我很感興趣，那是什麼原因？就你剛才分析的，我沒有辦法回答，這一題我不知如何回答了。」她也認為賴清德「的確是很關注我」，總統掌握國家行政權力，包括總預算分配及相關法律制定、修正，身為地方首長，她希望總統到台中時，能比照其他縣市，關心並協助台中重大建設。盧秀燕舉例，台中捷運相關計畫的審查效率，希望能比照高雄，不要反覆審查長達5年；她也強調，中央應對地方建設提供實質協助，而非只在政治場合批評地方政府。黃馨慧指出，總統若要到地方開支票，就應該真正提出作為。她以清泉岡機場為例表示，飛機每天從民眾頭頂飛過，「吵死了！」但機場晚上11點就宵禁，「哪有民航機可以11點宵禁的，根本是不良的機場」。她主張總統應設法將機場遷往台中港的海埔新生地，若只是人到台中批評地方，卻沒有提出解決方案，「這個總統實在無能又無效」。盧秀燕表示，台中國際機場的國際航線已創下歷史新高，共有31條航線，但旅客提領行李的轉盤只有兩條，空間狹小、旅客必須擁擠等候。她指出，國際機場擴建屬於中央權責，相關問題都應設法改善，否則恐影響台中交通及觀光發展潛力。