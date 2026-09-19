索尼互動娛樂（SIE）於2026年東京電玩展（TGS 2026）打造震撼展區，現場設置超大面《俠盜獵車手6》（GTA 6）主視覺，更開放《Final Fantasy VII 啟示》、《魔物獵人荒野：飛昇》等遊戲現場試玩。現場也展出《GTA 6》限定手把、《漫威金鋼狼》PlayStation 5主機同捆組及周邊設備。
超大宣傳牆超吸睛 《GTA 6》台灣開放預購中
本次東京電玩展（TGS 2026）為了慶祝30週年，首度將展期延長為5天，從9月17日一路舉辦到9月21日，索尼互動娛樂（SIE）在現場打造超大PlayStation攤位，現場最受矚目的就是以《GTA 6》宣傳海報打造的巨大主視覺牆，PlayStation特別設置專屬劇院，配備300吋大螢幕與Sony地板觸覺技術，讓玩家可深度體驗，觀看影片的入場者可免費獲得T恤。
讓玩家相當期待的《GTA 6》預計在11月19日上市，台灣地區已經開放預購，標準版2320元、終極版2900元，除了完整遊戲之外，還包括額外車輛、武器、服裝等遊戲內容。現場也開放《Final Fantasy VII 啟示》、《魔物獵人荒野：飛昇》、《漫威金鋼狼》等遊戲試玩。
《GTA 6》限定手把、《漫威金鋼狼》主機 現場展出
除了遊戲試玩之外，PlayStation在現場展示《GTA 6》限定手把，《漫威金鋼狼》PlayStation 5主機同捆組及周邊設備，限定主機設計靈感來自Insomniac的Battle Reborn戰衣與利爪，以黃色外觀展現羅根鮮明強烈的氣勢，融入金鋼狼劃出的利爪痕跡，讓玩家透過爪痕一窺PS5數位版外殼下的樣貌。
DualSense無線控制器也採用以其著名利爪為靈感的狂烈爪痕，讓玩家能以大膽醒目的風格一手掌握遊戲。《漫威金鋼狼》PlayStation 5主機同捆組及周邊設備已經在9月15日上市，有興趣的玩家可以趕快下手了。
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本次東京電玩展（TGS 2026）為了慶祝30週年，首度將展期延長為5天，從9月17日一路舉辦到9月21日，索尼互動娛樂（SIE）在現場打造超大PlayStation攤位，現場最受矚目的就是以《GTA 6》宣傳海報打造的巨大主視覺牆，PlayStation特別設置專屬劇院，配備300吋大螢幕與Sony地板觸覺技術，讓玩家可深度體驗，觀看影片的入場者可免費獲得T恤。
讓玩家相當期待的《GTA 6》預計在11月19日上市，台灣地區已經開放預購，標準版2320元、終極版2900元，除了完整遊戲之外，還包括額外車輛、武器、服裝等遊戲內容。現場也開放《Final Fantasy VII 啟示》、《魔物獵人荒野：飛昇》、《漫威金鋼狼》等遊戲試玩。
除了遊戲試玩之外，PlayStation在現場展示《GTA 6》限定手把，《漫威金鋼狼》PlayStation 5主機同捆組及周邊設備，限定主機設計靈感來自Insomniac的Battle Reborn戰衣與利爪，以黃色外觀展現羅根鮮明強烈的氣勢，融入金鋼狼劃出的利爪痕跡，讓玩家透過爪痕一窺PS5數位版外殼下的樣貌。