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麻古茶坊品牌18週年力作不斷、持續探索全新風味！全新《開心果系列》新品兩款，皆以純開心果醬製成芝芝奶蓋並撒上開心果脆脆增添口感，分別搭配清爽椰水或濃醇可可，推出《開心果椰水》及《開心果可可》兩款新品，讓同一種開心果呈現截然不同的風味個性。其中《開心果椰水》以清爽椰子水作為飲品基底，不含咖啡因；讓喜歡或有意嘗試手搖、又希望降低咖啡因攝取的消費者，多了一款從白天到晚間、適合不同飲用時機都能輕鬆享用的新選擇；搭配純開心果醬製成的芝芝奶蓋，再撒上開心果脆脆增添口感，入口能有椰子水的清爽，伴隨芝芝奶蓋、搭配堅果獨有的香氣，讓椰香、奶香與堅果香彼此交融，以較為輕盈的風味結構重新呈現，既保留堅果特色，更能以南國椰香收尾，從第一口到最後一口都能感受到風味層次的穿越，將是清新美妙的感官體驗。另一款《開心果可可》則以綿密濃醇可可冰沙為基底，覆上純開心果醬製成的芝芝奶蓋，再撒上開心果脆脆，從滑順冰沙、柔滑奶蓋到酥香顆粒，在一杯之中堆疊出豐富口感；入口先感受可可濃醇，搭配開心果芝芝奶蓋逐漸融入，堅果特有的香氣與奶香更加鮮明，期間再由開心果脆脆增添咀嚼樂趣，讓每一口都有不同層次、讓兩種風味彼此交織，既保留可可冰沙的厚實滑順，也讓堅果香氣成為另一個鮮明主角，適合喜愛可可系飲品的消費者，在秋日裡為自己留下一杯兼具口感與療癒感的享受。為回應不同消費者的飲用喜好，本次新品提供不同程度的甜度與冰量選擇，讓喜歡清爽或濃郁風味的消費者，都能找到適合自己的開心喝法。麻古茶坊表示，品牌18週年以「十八為始、進化不止」作為年度主軸，持續從原料選擇、飲品基底到風味搭配尋找更多可能；此次以同一種開心果，分別結合清爽椰水與濃醇可可，透過不同風味設計，展現麻古對食材更成熟的理解與運用，呈現出截然不同的飲用體驗，也持續以研發創新為消費者帶來更多值得期待的新品選擇。