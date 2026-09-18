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藝人陳建州近日因急性心肌梗塞在台大醫院治療，但術後他在社群發出與5名親友的合照，也引發外界質疑，認為加護病房會客僅能2人，照片卻有多人在病房內，甚至將違規照片上傳。台大醫院今（18）日回應，請所有在本院接受醫療照護的病人及其家屬，配合醫療作業相關規定與管制。陳建州近日因心肌梗塞住進台大治療，17日也順利從加護病房轉至普通病房。他也在社群曬照報平安，但照片中可見好友王力宏、妻子范瑋琪及親友在旁；而外界質疑，如此已違反探病規則。ICU醫師陳志金也說，加護病房一般就是兩個人可以會客，有時候會視情況彈性通融，「但不會有人這樣把違反規定照片發上來讓人討論。」對於陳建州的發文引起質疑，台大醫院回應，「本院致力於提供國人最高品質的醫療照護，籲請所有在本院接受醫療照護的病人及其家屬，能夠配合醫療作業相關規定與管制，與本院攜手共創一個安全、不受外界干擾、沒有感控疑慮的醫療環境。」