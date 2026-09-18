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▲婦人採用達文西手術，恢復良好，她表示術後沒有不良副作用，第五天就出院。（圖／林新提供）

台中一名50多歲婦人月經來潮後突然無法排尿，求助林新醫院發現，是子宮下段大量積血壓迫膀胱及尿道，骨盆腔內另有約12公分病灶。醫療團隊考量患者有雙子宮等特殊解剖構造，病灶又位於骨盆底深處並伴隨嚴重沾黏，評估傳統腹腔鏡手術難度較高，建議採用達文西手術後，順利完成子宮全切除及雙側卵巢切除，術後第五天出院，恢復情況良好。林新醫院婦產科醫師胡洺褘表示，患者過去已知有雙子宮及左側腎臟發育不全，也曾因乳癌接受乳房切除及停經針治療。停經針兩年前停用後，她陸續出現經痛及下腹痛；這次急性尿滯留檢查後，才發現症狀與先天生殖系統構造及經血排出受阻有關，並非停經針造成。胡洺禕說，手術中發現，婦人左側子宮與腸道、腹壁嚴重沾黏，左側陰道沒有出口，導致約750毫升陳舊經血長期累積。術前影像顯示的12公分病灶，術中確認主要是滯留的陳舊血液。由於手術區域位於骨盆腔深部，空間狹窄，加上器官沾黏及雙子宮構造增加辨識與分離難度，醫療團隊利用達文西系統的高解析3D影像及可靈活轉向的器械，在有限空間內進行剝離、止血及切除。胡洺褘指出，達文西手術可放大手術視野並提升器械活動角度，對深部骨盆腔或解剖構造複雜的個案，可協助醫師更精細操作；但是否適用，仍須依病灶位置、沾黏程度、患者身體狀況及治療需求個別評估。胡洺褘說，雙子宮屬先天性生殖系統構造差異，並非所有患者都需要手術。若合併單側發育不良、陰道出口阻塞、反覆積血或疼痛，才可能需要進一步處理。雙子宮一般不一定明顯影響受孕能力，但懷孕期間流產、早產及胎位不正等風險可能增加，建議由婦產科持續評估。醫師提醒，女性若有反覆經痛、下腹痛、經期異常，或出現異常出血、搔癢及分泌物異常等情形，應及早就醫。已知有先天生殖構造差異者，也應依症狀及個別構造接受追蹤，避免出口阻塞或經血滯留持續惡化。