日本鹿兒島推出「外國旅客免費搭新幹線」旅遊補助，包含台灣在內共8個國家與地區的旅客都適用，只要是福岡機場入境日本，並透過Klook取得指定優惠碼預訂鹿兒島縣內至少1晚飯店住宿，並且完成預訂且填寫問卷後，即可領取新幹線車票免費兌換優惠碼，最高可折抵1萬1420日圓（約新台幣2300元）。另外，豪斯登堡則是推出「Welcome 九州」優惠，官方5間飯店都有折扣，最高下殺5折。
鹿兒島「外國旅客免費搭新幹線」旅遊補助適用台灣、美國、新加坡、泰國、越南、韓國、香港、中國旅客，只要旅客經由福岡機場入境日本，並透過Klook取得指定優惠碼預訂鹿兒島縣內至少1晚飯店住宿，完成預訂並填寫問卷後，即可領取新幹線車票免費兌換優惠碼，從福岡博多站到鹿兒島將可免費單趟搭乘，等於最高折抵了該趟費用1萬1420日圓，即約新台幣2300元，提醒此優惠碼需在入住鹿兒島飯店前30天前完成兌換，活動採額滿為止。活動僅限於Klook官網。
另外，Klook 目前正舉辦12週年生日慶活動，祭出全站最高折1212元優惠券，每週五上午11點限量開搶，輸入指定優惠碼並完成結帳，即可享有折扣，景點、交通到住宿等多元品項都適用。
豪斯登堡推「Welcome 九州優惠」 官方5飯店折扣最高5折
而位在長崎縣的豪斯登堡則表示，隨著「九州復興應援優惠」啓動，希望透過提供多元的旅遊方案與日期選擇，讓更多旅客造訪九州，因此推出「Welcome 九州優惠」活動來共襄盛舉。
優惠適用於豪斯登堡官方5間飯店，折扣最高達50%
OFF，住宿期間為即日起至2027年3月14 日（部分日期除外），除了即將到來的中秋、國慶連休外，還可適用於寒假以及明年春季。
🟡「Welcome 九州優惠活動」資訊一覽：
販售期間：即日起～10月5日23:30
住宿適用期間：即日起 ～2027年3月14日
除外日：2026年11月14日、2026年12月30日～2027年1月2日
適用飯店：豪斯登堡官方 5 間飯店，包含歐洲飯店、森林小別墅、鹿特丹飯店、阿姆斯特丹飯店、海牙飯店
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豪斯登堡推「Welcome 九州優惠」 官方5飯店折扣最高5折
而位在長崎縣的豪斯登堡則表示，隨著「九州復興應援優惠」啓動，希望透過提供多元的旅遊方案與日期選擇，讓更多旅客造訪九州，因此推出「Welcome 九州優惠」活動來共襄盛舉。
優惠適用於豪斯登堡官方5間飯店，折扣最高達50%
販售期間：即日起～10月5日23:30
住宿適用期間：即日起 ～2027年3月14日
除外日：2026年11月14日、2026年12月30日～2027年1月2日
適用飯店：豪斯登堡官方 5 間飯店，包含歐洲飯店、森林小別墅、鹿特丹飯店、阿姆斯特丹飯店、海牙飯店