我是廣告 請繼續往下閱讀

民眾黨形象重創！趙曉慧：沈伯洋能承接黃珊珊票源

首都市長之戰打得火熱，民進黨參選人沈伯洋捲起一波「洋流」巨浪，猛烈地朝國民黨籍現任台北市長蔣萬安衝去，外界也高度關注戰局將如何變化。作家趙曉慧分析，黃珊珊當年的票倉集中在「內湖、南港、士林、北投」這4大白領區，蔣萬安想吃下這幾區的選票沒那麼容易，並警告若他再以「問A答B」龜殼戰術面對市政，恐成「沈上蔣下」的最強翻盤主力。趙曉慧表示，2022年黃珊珊拿下25.14%、約34.2萬票，是基於2大因素，首先是當年投票給黃珊珊的選民，是高學歷、年輕白領與科技從業人員，認可民眾黨「超越藍綠」的訴求；其次則是，這一群高學歷、年輕白領與科技從業人員，特質是理性、重視專業，而黃珊珊是台北市資深市議員、副市長，熟悉市府運作，有解決市政問題的能力，獲得他們的青睞。「但現在時空背景丕變，不可同日而語。」趙曉慧指出，民眾黨創黨主席柯文哲的京華城貪污案、現任黨主席黃國昌的咆哮激進路線，根據《震傳媒》8月調查顯示，白營現在的民調支持率已雪崩至6.3%，反感度則持續維持在五成左右的高位，由此不難推估2022年票投黃珊珊的選民大量流失。「反而是沈伯洋能承接黃珊珊的25%票源。」趙曉慧強調，黃珊珊當年票倉集中在「內湖、南港、士林、北投」這4大白領區，選民多屬高教育程度、科技業工程師與新移入的年輕白領，小家庭比例高，重視托育、住宅與交通等實質市政問題。沈伯洋以「白手起家、系統解題者」定位，接棒了黃珊珊當年的「理性求變」空間，粗估可以吸納10%至12%的中間選民及年輕白領。趙曉慧示警，蔣萬安若繼續在食安與市政上採用「問A答B」的龜殼戰術，這群集中在港湖與士北的29%搖擺選民，極難被蔣萬安操作「藍綠對決」、「凡事賴給清德」撼動，反而成為促成「沈上蔣下」的最強翻盤主力。最後，她還是以老話一句表示，選戰剩下2個多月，沈伯洋的「洋流」仍然大有可為！