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▲阿Sa身穿平底靴搭配小洋裝，腹部微微隆起，身形飄孕味。（圖／翻攝自微博＠夏江南呀）

▲阿Sa過去身材十分纖細，完全沒有小腹。（圖／翻攝自微博＠蔡卓妍）

43歲港星「阿Sa」蔡卓妍今年4月才公開喜訊，宣布嫁給小她10歲的健身教練Elvis（林俊賢），沒想到如今才過去5個月時間，阿Sa就疑似懷孕了。昨（17）日她在香港出席活動時，身形明顯浮腫，整個人胖了一圈；她當天還穿一件格子吊帶小洋裝，小腹透過布料微微隆起，與她過去纖細的身材差距甚遠，讓粉絲瘋猜她懷孕超過3個月了。阿Sa昨日在香港出席時尚品牌Miu Miu海港城門店的限定活動，她身穿一件灰色長袖上衣，搭配吊帶格紋小洋裝，與一雙黑色平底長靴亮相，整個人看起來比往日胖了不少。除了隱約隆起的小腹外，阿Sa雙腿似乎也有些水腫，走起路來還呈現微微O型腿的狀態，讓粉絲認為阿Sa整個人「孕味」十足，感覺懷孕至少3個月了。而阿Sa今年4月公布婚訊時，就有被問過是否懷孕，否則怎會認愛3個月就決定閃婚？當時她的好姊妹容祖兒已代為澄清，明確否認阿Sa懷孕的傳聞，更表示有好消息的話，阿Sa一定會告訴大家。但如今面對外界的猜測，阿Sa工作室與她本人都保持沉默，沒再出來否認。阿Sa其實一直非常喜歡小孩，2019年她就曾公開透露，自己去做了凍卵，共進行了兩次取卵手術，成功保存約20顆左右的卵子。當時她曾說希望這些卵子能在10年內派上用場，完成她當媽的心願，如今她與Elvis喜結連理，若真的成功懷孕，想必粉絲們也會替她感到開心。