任天堂指標神作《薩爾達傳說 時之笛》重製版正式宣布登陸全新主機 Nintendo Switch 2！適逢系列 40 週年，官方不僅帶來畫面與玩法的全面升級，更公布遊戲將於 11 月 5 日正式發售。消息一出立刻引爆預購熱潮，其中美國電商 Coupang 酷澎祭出預購 95 折優惠，若再扣除首購折抵低至 1,780 元，並喊出發售當日直送到家，吸引不少玩家目光。
🟡薩爾達傳說時之笛在玩什麼？穿梭時空機制曝
《薩爾達傳說 時之笛》重製版改編自 1998 年 N64 的殿堂級經典。故事講述勇者林克穿梭於「少年」與「成年」兩個時代，解開海拉魯王國危機的冒險歷程。重製版保留了核心機制，並新增體感與語音功能，玩家除了能透過按鍵演奏陶笛解謎外，還能對著主機麥克風哼唱演奏；此外，遊戲更支援手機 App「ZELDA NOTES」，提供「今日記錄」、尋找地點的「傳聞任務」及超過 2,000 道題目的「時之笛檢定」。
🟡時之笛重製版有哪些新變化？地圖擴充與動態時間
相較於原作，重製版在地圖與系統上有顯著變化。根據曝光的海拉魯羊皮紙地圖，冰之洞窟、卡卡利科村墓地等區域規模均有所擴充；科奇里森林與海拉魯城堡鎮後巷也經過重新規劃，並加入全新小遊戲。戰鬥方面支援 Joy-Con 體感瞄準，且林克進入城鎮後時間仍會動態流動。官方也同步預告，備受矚目的《薩爾達傳說》真人版電影預定於 2027 年 4 月 30 日全球上映。
🟡薩爾達時之笛發售日是什麼時候？同捆主機登場
官方確認《薩爾達傳說 時之笛》重製版將於 2026 年 11 月 5 日（四）正式上市。配合遊戲推出，任天堂將於前一週的 10 月 29 日（四）搶先發售 40 週年限定周邊，包含帶有三角神力圖騰的「NS2 40週年紀念版主機」、附展示台的「Pro 控制器」及「便攜包」。同時，官方也預告將推出「小孩林克」與「小孩薩爾達」兩款 amiibo，玩家可於遊戲內兌換特別面具。
🟡時之笛預購價格是多少？酷澎喊11/5發售日當天送
隨著發售日公開，各大電商預購戰全面打響。目前台灣主流平台如 momo 購物網與誠品線上，預購價均落在 1,980 元；而電商 Coupang 酷澎則打出預購 95 折特價 1,950 元，若再扣除 200 元首購折扣，價格直接下殺至 1,780 元。酷澎更喊出「11 月 5 日發售日當天送到手」，讓心急想第一時間開玩的玩家能無縫接軌展開冒險。
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《薩爾達傳說 時之笛》重製版改編自 1998 年 N64 的殿堂級經典。故事講述勇者林克穿梭於「少年」與「成年」兩個時代，解開海拉魯王國危機的冒險歷程。重製版保留了核心機制，並新增體感與語音功能，玩家除了能透過按鍵演奏陶笛解謎外，還能對著主機麥克風哼唱演奏；此外，遊戲更支援手機 App「ZELDA NOTES」，提供「今日記錄」、尋找地點的「傳聞任務」及超過 2,000 道題目的「時之笛檢定」。
相較於原作，重製版在地圖與系統上有顯著變化。根據曝光的海拉魯羊皮紙地圖，冰之洞窟、卡卡利科村墓地等區域規模均有所擴充；科奇里森林與海拉魯城堡鎮後巷也經過重新規劃，並加入全新小遊戲。戰鬥方面支援 Joy-Con 體感瞄準，且林克進入城鎮後時間仍會動態流動。官方也同步預告，備受矚目的《薩爾達傳說》真人版電影預定於 2027 年 4 月 30 日全球上映。
官方確認《薩爾達傳說 時之笛》重製版將於 2026 年 11 月 5 日（四）正式上市。配合遊戲推出，任天堂將於前一週的 10 月 29 日（四）搶先發售 40 週年限定周邊，包含帶有三角神力圖騰的「NS2 40週年紀念版主機」、附展示台的「Pro 控制器」及「便攜包」。同時，官方也預告將推出「小孩林克」與「小孩薩爾達」兩款 amiibo，玩家可於遊戲內兌換特別面具。
🟡時之笛預購價格是多少？酷澎喊11/5發售日當天送
隨著發售日公開，各大電商預購戰全面打響。目前台灣主流平台如 momo 購物網與誠品線上，預購價均落在 1,980 元；而電商 Coupang 酷澎則打出預購 95 折特價 1,950 元，若再扣除 200 元首購折扣，價格直接下殺至 1,780 元。酷澎更喊出「11 月 5 日發售日當天送到手」，讓心急想第一時間開玩的玩家能無縫接軌展開冒險。