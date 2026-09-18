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回顧2023藍白整合 陳佩琪：談出一堆奇怪方案

不解「小黨讓大黨3%」 陳佩琪：平手後竟還要6%

民眾黨創黨主席柯文哲妻子陳佩琪日前談及2028選舉，稱屆時「藍營自己拚」，引發討論。陳佩琪今（18）日再發文表示，當時只是想表達2028年對她與柯文哲而言都是「無事一身輕」，不會再經歷2023年藍白整合時的撕裂感。她並回顧當年「讓趴」爭議，直言國民黨當時「怎麼不直接說出口」，要柯文哲當副總統就好。陳佩琪表示，日前上節目受訪返家後，就接到柯文哲來電詢問「今天去被訪問了？」她原先還以為是自己在節目上談到生活瑣事，直到今天看到媒體詢問黃國昌有關她談及2028選舉的說法，才猜想柯文哲可能是在意這件事。對於2028選舉，陳佩琪表示，誠如黃國昌所說，現在談2028確實太早，她當天在節目上只是想表達，到了2028年，她與柯文哲都是「無事一身輕」，最多就是參與輔選行程及催民眾黨政黨票，不會再出現2023年下半年整合過程中的撕裂感。陳佩琪也回顧2023年藍白整合過程，提到當時由前總統馬英九、時任國民黨主席朱立倫及金溥聰等人參與整合會議，侯友宜與柯文哲也親自出席，周榆修、陳智菡雖陪同柯文哲前往，但並未進入會場。陳佩琪表示，她不知道當時會議中發生什麼事，最後卻談出一系列整合方案，包括以民調結果反推，以及後續「讓趴」爭議。她轉述柯文哲說法，稱柯已無法回想當時是誰提出、為何會如此提議，以及自己為何答應。陳佩琪回憶，當時柯文哲的狀態與平常不同，幾天後民調結果出爐，「讓3趴」後雙方平手，她曾詢問柯文哲為何會答應這樣的方案，柯文哲則稱自己已經忘記。陳佩琪表示，當時包括家人、支持者及民眾黨核心幕僚，多數主張由多家民調公司進行民調，如果擔心不公平，就增加民調家數並拉長調查時間；若柯文哲最終輸掉民調，大家都願意接受結果，家人也願意替勝出者輔選。她質疑，當時為何不是透過這樣的方式決定人選，反而採取反推民調及「讓趴」方式，「而且還讓3趴？有誰會接受？」陳佩琪進一步表示，如果真的要「讓趴」，也應該是大黨讓小黨，「哪有小黨讓大黨3趴的」，而在「讓3趴」後結果仍是平手，最後甚至「三更半夜還來要6趴」，之後才有板橋體育館的誓師大會。陳佩琪最後也替柯文哲母親說話，表示當時家人的想法都是公平比民調，輸了就願賭服輸；柯母是在看到「讓趴」方案後，才表示「這樣就別選了」，並非堅持柯文哲一定要當正的。她並反問，既然如此，「當時國民黨怎麼不直接說出口」，要柯文哲直接擔任副總統候選人，而不是透過「讓趴」方式進行整合。