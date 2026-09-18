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2026年名古屋亞運男籃4強今（18）日於愛知國際體育館開打，韓國男籃全場展現不想當兵的決心，終場以77：51大勝強敵伊朗隊，繼2014年仁川亞運奪金後，睽違12年再度挺進亞運男籃金牌戰。韓國隊距離重回亞洲之巔僅差最後一勝，陣中選手也只差一步就能獲得免除兵役的資格。面對伊朗隊強悍的身體對抗與禁區優勢，韓國隊開局便靠著李政玹、李賢重與李宇碩的外線火力發動猛攻，以6：0開局。儘管首節一度遭到對手追平，韓國隊迅速調整戰術，第2節起由李宇碩的後撤步三分球帶動反擊，逐漸將比分拉開，半場結束取得36：24領先。其中李賢重表現極為出色，上半場就狂攬11分、10籃板，早早繳出「雙十」的數據。易籃後韓國隊火力不減，崔俊勇與李承炫接連在外線跳投命中，李賢重與李政玹也連續飆進三分球。第3節結束前34秒，李賢重更上演一次精彩的4分打，幫助韓國隊在第3節結束時握有61：37的24分大幅領先，一舉奠定勝基。末節開局韓國隊依舊維持高昂士氣，李賢重與李政玹連續三分破網，徹底粉碎伊朗隊的反撲希望。隨著分差擴大，韓國隊教練團順勢換上替補陣容掌控比賽節奏，最終將伊朗隊的單場得分壓制在51分，以26分之差收下大勝。