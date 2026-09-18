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民視《超級冰冰Show》9月12日播出收視開紅盤，4歲以上平均收視2.42、最高衝上2.95。本週以「歌聲傳遞中秋情」為主題，邀請有「豬肉王子」封號的五燈獎歌王蔡小虎登台。他除了帶來多首經典歌曲，也難得揭開藝名「小虎」的由來，原來這個名字竟與當兵時期的藝工隊生活有關。蔡小虎一出場便演唱〈春夏秋冬〉，以「中秋月暝露水中」的歌詞營造濃厚秋意，隨後再加碼帶來〈黃昏的故鄉〉，讓現場觀眾聽得如癡如醉。白冰冰回憶，蔡小虎還是新人時，她便相當看好對方。當年的蔡小虎剃著極具個人特色的小平頭，一邊賣豬肉、一邊參加《五燈獎》，因而獲得「豬肉王子」封號。白冰冰好奇詢問他現在是否還有賣豬肉，陽帆立刻接話：「他一定沒有賣豬肉了，但如果混不下去，我可以改行去賣豬肉！」逗得全場大笑。談到藝名由來，本名蔡金虎的蔡小虎透露，當兵加入藝工隊時，身旁的人都習慣叫他「小虎」，後來便直接使用這個名字報名參加《五燈獎》。沒想到他一路過關斬將奪下冠軍，認為「小虎」為自己帶來好兆頭，從此沿用至今。出道多年後，蔡小虎已成為台語歌壇代表性人物，近年粉絲年齡層更逐漸下降。他透露不少10幾歲、20幾歲的年輕人會主動要求合照，表示從小便跟著阿公、阿嬤及父母聽他的歌，還要把照片帶回家與長輩分享，讓他覺得相當有趣。蔡小虎也在節目中提攜後輩，帶領莊振凱、明亮及曾瑋中合唱〈吃苦當作吃補〉，並與蔡亞露、麗小花、唐儷及楊淨宇演唱〈相逢的酒〉，透過跨世代合作重現經典歌曲。