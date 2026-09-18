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菲律賓校園安全警訊大作

菲律賓南部南可塔巴托省（South Cotabato）邦加鎮（Banga）一所高中，今（18）日驚傳發生校園槍擊案。一名16歲學生在開槍掃射同學後舉槍自戕，造成連同槍手在內共有3名學生死亡，另有8人受傷，其中4人傷勢嚴重。當局確認，所有死傷者的年齡均介於14至17歲之間。根據《路透社》報導，邦加鎮鎮長巴倫西亞（Albert Palencia）透露，涉案槍手平日在學校喜歡開玩笑，槍擊案發生前他曾告誡朋友趕快回家，因為「午飯後我就要執行我的計劃」。然而，朋友們當時以為這只是個玩笑，並未予以理會。巴倫西亞表示，「午飯結束後，槍手真的開始開槍向學生掃射。在擊中約10名學生後，槍手就舉槍自盡」。至於詳細犯案動機與始末，仍待警方進一步調查釐清。過去在菲律賓，校園槍擊事件極為罕見，但自今年6月以來，這已是第3起致命校園槍擊案，引發社會高度恐慌與關注。雖然菲律賓擁有相對嚴格的槍枝管制法律，包括審查背景與精神評估要求等等，但非法槍枝在民間流竄的問題依然相當嚴重。面對接連發生的校園悲劇，南可塔巴托省省長塔馬約（Reynaldo Tamayo）透過電話向路透社表示，家長必須負起管束槍枝的責任，確保未成年人無法取得武器。塔馬約強調，「我們不能指望少數的校園警衛來監控數以千計的學生。大家必須共同努力，否則這個問題將極難應對」。