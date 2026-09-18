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動態島變小有代價？Face ID感測區移至左上方

▲iPhone 18 Pro的Face ID感測區改至螢幕左上方，若手指遮住該處，也可能導致臉部辨識失敗。（圖／翻攝自3cTim哥生活日常）

Tim哥實測：霧面貼可解鎖 防窺貼穩定度較差

蘋果iPhone 18 Pro系列縮小動態島，正面螢幕看起來更俐落，但Face ID感測元件的位置也跟著調整，近期國外實測指出，部分霧面保護貼可能干擾臉部辨識，台灣科技YouTuber Tim哥實際測試多款產品後表示，霧面保護貼不一定會造成Face ID失效，真正較容易影響辨識穩定度的反而是防窺保護貼。iPhone 18 Pro與iPhone 18 Pro Max為縮小動態島，將部分Face ID感測元件藏到螢幕左上方下方，並透過特殊的OLED像素排列，讓辨識臉部所需的紅外線能夠穿透面板。國外科技YouTuber Dave2D測試iPhone 18 Pro Max時發現，貼上霧面保護貼後，Face ID可能出現辨識異常，外界推測，霧面材質利用細微紋理降低螢幕反光，卻也可能讓紅外線產生散射，影響螢幕下方感測元件接收訊號；換成高透光的透明保護貼後，辨識表現則相對正常。日本配件廠商Trinity宣布，旗下部分iPhone 18 Pro系列保護貼因特殊加工與感測區產生干擾，可能導致Face ID無法正常運作，目前已展開回收，顯示問題未必出在霧面而是與保護貼的材質、塗層及透光程度有關。針對相關傳聞，Tim哥找來多款霧面及防窺保護貼進行測試。結果顯示，裝上霧面保護貼後，Face ID仍能正常辨識，沒有發生完全失效的情形；防窺保護貼的表現則較不穩定，解鎖順暢度不如一般亮面透明款。Tim哥提醒，iPhone 18 Pro系列的感測區域位於螢幕左上方，使用手機時若手指或手掌剛好遮住該處，同樣可能讓Face ID無法辨識。因此，橫向拿手機、玩遊戲或觀看影片後準備解鎖時，都應留意握持位置。