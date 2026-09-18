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遠百週年慶最大年度購物盛事將由台中大遠百搶先開跑，即日起至10月6日盛大登場，今年以「時尚玩家」為週年慶主題，集結精品新櫃、時尚話題、人氣餐飲、明星活動及九大業種必買攻略，從Louis Vuitton高級珠寶暨腕錶專門店全台首家專門店、Max Mara全新Reopen，到名人時尚講座，以及今年7月新開幕的旭集、饗泰多加入餐飲陣容，搭配跨業種累計、會員加碼及多項滿額回饋，全面搶攻秋季消費商機，打造購物、餐飲、時尚與生活一次滿足的週年慶盛典。台中大遠百 即日起10月6日(二)遠百信義A13、板橋大遠百、新竹大遠百10月15日(四) ~11月01日(日)遠百桃園、遠百花蓮10月22日(四) ~11月08日(日)遠百嘉義、台南大遠百、高雄大遠百10月29日(四) ~11月15日(日)遠百竹北11月12日(四) ~11月29日(日)遠百板橋中山11月12日(四) ~11月29日(日)台中大遠百週年慶祭出年度最強回饋，化妝品及內睡衣當日單筆滿2,000元送200元十足抵用券，首12日單筆滿10,000元再加送200元，回饋最高17%；百貨服飾當日累計滿5,000元送500元，今年男童裝針對運動部推出「揮汗有禮」活動，滿10,000元加送250元，讓運動消費也能享有加碼回饋。數位3C單筆分6期刷滿10,000元再送500元。今年更將化妝品、男女童裝、女用品、家用寢飾及家電鍋具跨業種合併累計，消費滿50,000元再加送600元，讓美妝、換季服飾、寢具、鍋具及家電採購都能一起累計，購物回饋更有感。全館搭配指定10大銀行，全館單筆分6期刷滿6,000元最高回饋200元、滿10,000元最高回饋400元；會員優惠同步加碼，APP金級會員9月24日全館單筆滿2,000元，可兌換手把式漸層杯；10月1日同門檻再推出掛勾式漸層自動摺疊傘。全台獨家MUJI週年慶第一波加碼，遠百APP會員單筆消費滿3,000元送200元，生活用品採購同樣享有專屬優惠。今年週年慶精品話題再升級，Louis Vuitton高級珠寶暨腕錶專門店全台首家專門店將於9月18日盛大開幕，搭配Max Mara全新Reopen，為台中精品市場注入全新亮點。週年慶首12日國際精品單筆滿10,000元送1,000元，珠寶、手錶及配件指定專櫃滿10,000元送500元。9月11日更邀請鍾瑶擔任時尚講座大使，分享個人風格與時尚觀點，並攜手潮流咖啡廳CAFEAO推出專屬精品下午茶體驗，串聯精品、時尚與生活美學，打造週年慶風格新體驗。迎接秋季換裝，男裝、童裝及運動休閒指定專櫃推出「揮汗有禮」，至9月20日單筆滿10,000元再加送250元，從爸爸通勤新裝、孩子成長衣著到運動機能裝備一次滿足。生活娛樂同步升溫，7月新開幕的旭集和食集錦、饗泰多加入餐飲陣容，打造「買完再吃」全日型消費體驗；週年慶期間更有Fubon Angels、Passion Sisters一日店長及料理、健康達人接力登場，結合美食、購物與娛樂，豐富週年慶生活體驗。家電與居家生活優惠火力全開，大家電單筆滿10,000元送1,000元、保健器材滿5,000元送500元，指定保健器材單筆滿15萬元再贈市價14,900元Dyson HJ10空氣清淨機；家用家電累計滿6,000元贈「菇菇太空包DIY」、滿12,000元贈義大利原裝進口橄欖油。台中大遠百表示，今年週年慶將「購物」進一步升級為完整的生活體驗，以年度最強回饋、跨業種累計打造購物天堂，欲邀請消費者成為「時尚玩家」到百貨創造專屬自己的時尚風格。從精品、美妝、時尚、家電到人氣美食，「一次逛足、一次買足、一次吃足」，全面引爆台中年度最大購物熱潮！