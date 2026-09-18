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台電陷「漲價或撥補」困境 許宇甄要求檢討能源政策

籲政院提出完整數據 立院將依法審查711億撥補

針對今日電價審議會召開，以及媒體報導10月電價可能先行凍漲，若台電711億元追加預算撥補未獲立法院支持，年底前不排除再召開臨時電價審議會討論補漲，國民黨團書記長許宇甄表示，若相關報導屬實，這已經不是單純的電價政策，而是拿人民的電費帳單向國會施壓。立法院依法審查每一筆預算，本來就是憲政職責，行政部門不能一手喊「凍漲」，另一手暗示「預算不過就漲價」，把電價當成逼國會買單的政治籌碼。許宇甄指出，真正該被檢討的是，為什麼台電財務一次又一次陷入「不是漲電價，就是全民撥補」的困境。政府多年能源政策大幅提高燃氣發電比重，114年燃氣發電占比已達47.7%，當國際天然氣價格因戰爭或地緣政治劇烈波動，台電成本自然首當其衝。現在中東局勢推高燃料價格，政府卻不能每次都等帳單來了，再要求全民用電價或稅金埋單；能源政策造成的成本結構與風險，行政院同樣有責任向人民說清楚。許宇甄表示，至於台電撥補預算，立法院自會依預算內容、台電財務狀況及能源政策整體規劃依法審查，行政院現在最不該做的，就是先替國會設定答案。該給的錢為什麼要給、給了能解決多少問題、不給又會產生什麼影響，都應提出完整數據接受檢驗，而不是丟下一句「沒有撥補就可能漲電價」，逼人民與立法院二選一。許宇甄強調，電價不是政治提款機，更不是行政院向國會討預算的籌碼。今天真正要問的不是「立法院給不給711億元」，而是賴政府的能源政策究竟要把台灣帶到哪裡？如果每一次國際燃料價格震盪，最後都只能靠漲電價或編預算填洞，那就代表問題根本沒有解決。能源政策的錯，不能永遠拿人民的電費單和納稅錢來埋單；更不能拿「不撥補就漲價」對國會進行政治勒索。