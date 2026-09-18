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美容保養市場近年從品牌與價格導向，逐步轉向重視成分、配方設計及個人膚況。康杏生醫看準科學保養與熟齡肌需求，16日發表新保養品牌「AZOREA霓光姿萃」，以肌膚屏障、抗氧化及彈力照護為產品規畫主軸，盼在多效合一產品之外，提供分階段保養選擇。康杏生醫執行長、品牌創辦人桂建霆表示，許多消費者面對老化問題時，常採取單點處理，或希望以一款多效合一產品涵蓋所有需求，但熟齡肌可能同時出現屏障失衡、氧化及彈力流失等狀況，因此品牌未以單一明星商品為核心，而是將保養流程分為安定屏障、抗老透亮及彈潤緊緻三個方向。皮膚科醫師沈孟暵指出，肌膚更新原本約以28天為一個循環，但隨年齡增加，細胞代謝週期可能延長，屏障功能也會減弱，加上自由基累積，容易使肌膚反覆出現泛紅、緊繃或不穩定等情形。多效合一產品雖使用方便，仍應依個人膚況選擇，不能把所有熟齡肌問題視為單一狀況。藥師、品牌產品資訊檔案安全資料簽署人員林詠竣表示，配方設計應先觀察膚況，再評估成分搭配；若消費者自行疊擦多項產品，未注意濃度、使用順序及肌膚耐受程度，也可能增加負擔。品牌此次配方採用水溶性富勒烯、白藜蘆醇及發酵輔酶Q10等成分，並整合A酯、A醛、A醇及維生素C衍生成分，另搭配生物醣、白夏菊等成分。林詠竣也提到，台灣化粧品產品資訊檔案（PIF）制度自今年7月1日起全面實施，業者除了揭露產品成分，也須備妥配方設計、原料規格及安全性評估等資料。制度上路後，產品訴求能否回到配方依據、安全評估與使用方式，將成為消費者選購及市場競爭的重要觀察指標。這場新品發表會邀請演員梁家榕擔任活動大使。業者表示，希望透過系列化產品，讓消費者依不同人生階段與膚況調整保養步驟。不過，皮膚狀況仍具個別差異，若出現持續泛紅、刺痛或其他不適，應停止使用並尋求皮膚科醫師協助。