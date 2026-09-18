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國民黨高雄市長候選人柯志恩今（18）日指出，高雄女性不只在舞台上展現自信與活力，更在家庭與職場中扮演重要角色，因此她提出「高雄女性五大後援」政策，從育兒、育嬰、重返職場、生育到身心健康與職場權益，打造更完整的女性支持體系，讓每一位努力生活的高雄女性，都能獲得城市最實在的支持。柯志恩提出第一項「臨時有事請放心，孩子照樣有人顧」，將在2030年前把臨托據點增加至60處，每個時段收托量加倍，並提供0至6歲家庭每年48小時「喘息券」，特殊需求家庭再增加24小時。同時擴充親子館、公托等空間的夜間及假日臨托服務，讓新手爸媽臨時加班、看病或處理急事時，不必再為了找人照顧孩子四處拜託。第二項「生孩子、請育嬰假，收入不再少一截」，柯志恩主張在中央現行投保薪資8成補貼之外，由高雄市政府補足剩餘兩成，讓育嬰留職停薪期間所得達到投保薪資級距100%。生育津貼則維持第一胎3萬元，第二胎提高至4萬元、第三胎5萬元，並擴大弱勢家庭兼領資格，讓生育津貼與到宅月子服務可以同時申請，避免讓經濟條件較弱的家庭在兩項需求之間二選一。第三項「想回職場，托育與工作一起接上」，柯志恩規劃打造旗艦型親子中心，整合托育、臨托、婦女經濟培力與就業服務，協助暫離職場的女性重新盤點專長、銜接職業訓練、媒合工作，也將中央現有的再就業獎勵真正送到需要的人手上。此外，鼓勵企業縮短育兒員工每日1小時工時，並由政府補貼代班人力，讓企業與員工共同分擔育兒責任，打造更友善的職場環境。第四項「從想生、求孕到產後，市府一路挺」，柯志恩提出凍卵補助，針對本人或配偶設籍高雄的25至40歲女性，以及25歲以下罹癌女性，提供AMH抽血檢驗1000元、凍卵第一年營養金2萬元，以及後續兩年每年6000元保存費，最高補助3萬3000元。人工生殖部分，地方再加碼補助一般家庭最高2萬元，低收入及中低收入戶最高3萬元，減輕中央補助之外的自付負擔。柯志恩也將升級「好孕專車2.0」，維持每趟最高250元、總額9000元及可使用至預產期後一年的服務內容，同時擴大合作車隊，改善偏鄉與夜間叫車問題，並將生產、產後心理諮商等乘車需求納入，讓女性從求孕、生產到產後，都能獲得市府支持。第五項「健康有人顧，職場委屈有人查」，柯志恩提出「媽媽身心支持計畫」，由市府提供癌症、產後憂鬱篩檢及心理諮商等補助，照顧女性全生命週期的身心健康；面對懷孕歧視、性別差別待遇及職場性騷擾問題，也將加強專案勞動檢查與申訴協助，讓女性依法請假、安心工作，職場權益不必看老闆臉色。柯志恩表示，自己也曾經在教室、會議與接送孩子之間來回奔跑，知道職業婦女一路走來有多辛苦。因此，照顧女性不能只是活動場合上的掌聲與一句「辛苦了」，而是要真正把托育、就業、生育、健康與職場權益一項一項接起來。柯志恩強調，高雄女性值得的不只是掌聲，而是有一座城市在背後支持。未來希望讓每一位在職場努力、在家庭付出、為自己人生打拚的高雄女性，都知道「需要的時候，政府就在身後」，用最實際的市政，替高雄女性撐起更完整、更安心的生活支持網。