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田馥甄（Hebe）將在24日凌晨數位發行第6張專輯《要去什麼地方》，讓大批粉絲萬分期待，不過此前，她在14年前以全素顏出門投票被鏡頭捕捉的舊影片被翻出，成為這幾天的熱門話題，當時Hebe一見到媒體大聲驚叫，要求「幫我用柔焦」，破萬名按讚的網友卻驚嘆她沒化妝的狀態宛如女大學生。2012年初全台舉行第13任總統副總統及立法委員選舉，媒體原本打算在北市投開票所堵訪綜藝教母張小燕，沒想到，意外目擊Hebe現身投票，當天她完全沒化妝，戴著細框眼鏡、夾著髮夾，身穿一身便衣，一見到鏡頭便驚聲尖叫，「我沒有化妝」、「就是盡國民應盡的義務，謝謝」、「我現在很緊張，因為我沒有化妝！」準備離去時，慌張的Hebe忍不住崩潰大喊「啊...救命啊，幫我用柔焦」，許多網友看了該則新聞片段全笑翻，「可愛到瘋掉」、「這位俠女面對敵人有點不冷靜」、「講話的聲音超有氣質！」其中不少網友驚覺片中的Hebe即便嚷嚷著自己沒化妝，晶瑩剔透又白嫩無瑕的膚況瞬間減齡一大半，「但超級漂亮耶」、「還是很美」、「素顏就像上了妝一樣」、「那麼漂亮在遮什麼」、「根本大學生，完全不需要遮也不需要柔焦」、「沒化妝還這麼仙，還讓不讓人活」、「一直遮是因為太漂亮吧」、「太美了救命！」