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▲鍘美藝術節場域配置圖（圖／取自2026台南文藝負心運動之鍘美藝術節臉書）

▲鍘美藝術節交通指南（圖／取自2026台南文藝負心運動之鍘美藝術節臉書）

▲鍘美藝術節演出節目表。（圖／主辦單位提供）

「2026台南文藝負心運動之鍘美藝術節」今（18）日在台南安平安億停車場正式登場，預計連續5天將以傳統戲曲、辦桌與民間文化為活動重點。今（18）日、明（19）日定義為「野餐觀戲日」，所有民眾免費入場、自由入座；20日至22日則為辦桌觀戲日，每晚限量250桌，每桌雖然叫價1萬6800元，但目前已全數售罄，不過沒有吃辦桌的民眾依舊可以入場看戲。鍘美藝術節5天各有不同戲碼，今（18）日由古都木偶戲劇團演出《包公斬駙馬》，並邀請台語歌手黃妃壓軸獻唱；19日由羅裕誴歌劇團演出《杏林怨—青天怒斬負心漢》，結合傳統藝陣、戰鼓及在地學子展演。20日由孫凱琳歌劇團演出《包公鍘陳世美》，重現經典「鍘美」戲碼；21日由春美歌劇團演出《施公審負心》；22日壓軸則由秀琴歌劇團演出《林投姐活捉周阿司》，特邀呂雪鳳與新演員吳奕萱聯演。此次「鍘美藝術節」由來源自於陳幸妤控訴前夫趙建銘在婚姻期間與其他女性關係密切，甚至對她冷暴力等，讓外界都非常心疼，於是網友聯想傳統戲曲中拋妻棄子、貪圖富貴的負心漢代表駙馬陳世美，並在台南發起「鍘美藝術節」活動，最終真的成為正式活動來一連舉辦5天，今日則是「野餐觀戲日」，現場還將有攤位、餐車等。高鐵臺南站2號出口、3號月台搭32路→原住民文化會館（約50分鐘）⏹︎臺南火車站成功路A站 : 19路⏹︎中山路C站：98路⏹︎香格里拉飯店站：77路以上皆於原住民文化會館下車臺南轉運站：搭98路 →原住民文化會館（約45分鐘）附近 YouBike站：安億停車場、安平國中、安平區公所◾9月4日周五（暖身場）：鹽水武廟 ｜ 古都木偶戲劇團《包公斬駙馬》19:00扮仙、19:30開演◾9月18日周五（野餐日）：待公布｜ 古都木偶戲劇團《包公斬駙馬》19:30開演◾9月19日周六（野餐日）：待公布｜羅裕誴歌劇團《杏林怨－青天怒斬負心漢》19:30開演◾9月20日周日（辦桌日）：待公布｜孫凱琳歌劇團《包公鍘陳世美》19:30開演◾9月21日周一（辦桌日）：待公布｜春美歌劇團《施公審負心》19:30開演◾9月22日周二（辦桌日）：待公布｜秀琴歌劇團《林投姐活捉周阿司》19:30開演