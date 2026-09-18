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2026年名古屋亞運男子曲棍球小組賽今（18）日開打，在韓國隊對陣孟加拉隊的賽前國歌儀式中，主辦方竟然播放了北韓國歌，甚至在致歉後又誤撥孟加拉國歌，最後更以時間緊迫為由直接取消韓國國歌的演奏，讓韓國代表團勃然大怒，已經決定向亞運組織委員會提出正式抗議。事實上，這已經不是韓國第一次在亞奧運賽場上跟北韓扯上爭議，巴黎奧運時就曾被播報員稱呼為「北韓」，當時也引起相當大的紛爭。根據韓國媒體《Sports Chosun》報導，這起超荒謬的失誤發生於今日的男子曲棍球A組小組賽。在比賽開始前進行國歌演奏環節時，場內播報員雖然清楚宣布接下來播放韓國國歌，但球場音響卻赫然響起「北韓國歌」，讓現場韓國選手與教練團當場愣住、滿臉困惑。更離譜的是，場內播報員在發現播錯並向現場致歉後，重新播放的竟然還不是韓國國歌，而是對手孟加拉的國歌。連續發生兩次低級失誤後，裁判因考量比賽開打時間受延誤，最後竟直接跳過演奏韓國國歌的環節，讓韓國代表團大感不滿。大韓體育會相關人士對此表示，目前已經蒐集現場影片等相關證據，確定播出的確實為北韓國歌無誤，後續將正式向名古屋亞運組織委員會提出嚴正抗議。事實上，韓國代表團對這樣子的失誤相當敏感，在2024年巴黎奧運開幕式上，就曾發生現場播報員將韓國隊誤介紹成「北韓」的重大失誤，當時甚至演變成外交層級的抗議，最終由國際奧會（IOC）出面公開道歉才稍微平息風波。本屆亞運營運問題層出不窮，除了今天播錯國歌的事件之外，日前選手村活動因安排曾侵略朝鮮半島的「豐臣秀吉」角色登場，被韓國向亞奧理事會（OCA）與組織委提出強烈抗議；今日韓國代表團抵達日本機場時，更發生想揮舞韓國國旗卻遭現場維安制止的插曲。從豐臣秀吉爭議、國旗事件到如今播錯北韓國歌，日本主辦單位的連續失誤已在韓國國內引發巨大波瀾，也讓本屆亞運的賽事籌備品質再度受到國際輿論的嚴厲審視。