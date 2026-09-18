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中華隊掌旗官確認 拳擊黃筱雯、散打張煥宜代表

黃筱雯表達期待：知道的時候蠻驚訝

張煥宜上屆奪銅 本屆扛下掌旗官重任

▲第二次參加亞運的張煥宜，也是第一次參加開幕典禮就擔任掌旗官。（圖／中華奧會提供）

2026愛知名古屋亞運即將在9月19日舉行開幕典禮，備受矚目的中華代表團掌旗官人選今天正式公布，將由拳擊女將黃筱雯與散打好手張煥宜一同執起中華奧會會旗，帶領代表團進場，兩人都是首度參加亞運開幕典禮就接下掌旗官任務，坦言重責大任，但備感榮幸也非常開心。為了落實男女平等、宣揚團結與包容，國際奧會自2020東京奧運開始，各代表團掌旗官由男、女運動員一同出任。中華代表團本屆派出技擊類好手承擔重任，分別是拳擊黃筱雯與散打張煥宜掌旗，將排在第36位進場，排在敘利亞之後，塔吉克之前。將出賽女子拳擊54公斤級的黃筱雯，拳擊生涯不斷為台灣寫歷史，先是在2018年雅加達亞運女子57公斤級為台灣拿下暌違48年的亞運獎牌，又在2020東京奧運女子51公斤級再奪銅牌，拿下我國奧運參賽史上第一面獎牌，精采表現讓更多民眾關注女子拳擊。黃筱雯以往賽程都很早開打，過去參加亞運都沒機會感受開幕典禮的震撼，今年首度參加開幕典禮，就扛起掌旗官重任，她說：「知道的時候蠻驚訝，沒想過會是自己，第一次參加開幕就能掌旗，真的很開心，也很期待。」黃筱雯笑著表示，對掌旗官真的沒有經驗，但有特別去查一下別人怎麼掌旗，她說：「跟煥宜認識，但沒有很熟，希望能跟他一起好好完成掌旗官的責任。」兩人過去在國訓中心，因散打隊會與拳擊隊有交流陪練的機會，而有幾面之緣。張煥宜是散打選手，本屆亞運參加男子70公斤級賽事，他上屆杭州亞運拿下銅牌，為台灣解了21年的散打獎牌荒，去年也在成都世運會上再奪一銅，在國際賽場上表現出色，讓他獲得青睞，成為本屆亞運的掌旗官。「真的蠻意外，沒想過這份榮譽會在我身上。」張煥宜站上擂台氣勢十足，但擔任掌旗官讓他一度有些緊張，他笑說，要走在整個代表團的最前面，角色非常重要，會要求自己「手不要抖」，努力做好掌旗官的工作。第二次參加亞運的張煥宜，也是第一次參加開幕典禮就擔任掌旗官，他期許自己能圓滿完成任務，並在接下來的比賽中，以平常心去面對比賽，把能控制的控制好，爭取最好成績。