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今年加盟日本職棒福岡軟銀鷹隊的台灣好手徐若熙，在歷經腰部手術後恢復神速。軟銀一軍監督小久保裕紀於今（18）日明確證實，為了備戰接下來的季後賽與衝擊「日本一」總冠軍，徐若熙本季剩餘賽事將轉任牛棚，扛起中繼或長中繼的重任。25歲的徐若熙本季初登板以先發投手身分在一軍出賽6場，留下2勝3敗、防禦率4.99的成績。今年7月中旬，他因腰部不適接受了腰椎椎間盤突出手術治療。經過約兩個月的積極復健，徐若熙的復原進度大幅超乎預期。他在9月13日迎來術後首度實戰，於二軍面對廣島隊的比賽中在第7局登板中繼。他總計用20球投完1局，雖被敲出2支安打失掉1分，但送出2次三振且無四壞保送，最快球速更飆至158公里，展現出絕佳的身體狀態與驚人的球威。針對徐若熙二軍復出戰罕見地從牛棚出發，軟銀教練團今日也正式對外說明。監督小久保裕紀表示，教練團非常看重這位來自台灣的火球男，考量到季後賽的戰力佈局，徐若熙今年將以牛棚角色回歸一軍，預計擔任中繼或是負擔2局左右的長中繼任務，為球隊爭奪總冠軍增添利器。不過這項調度僅限於今年球季，明年依舊會讓他回到先發輪值之中。對於教練團的全新定位與安排，徐若熙展現出高度的適應力與團隊精神。他受訪時表示：「我就是按照投手教練的指示去執行任務，並以最佳狀態去準備。端看球隊目前需要什麼樣的定位，無論是先發還是後援，我都認為自己需要隨時做好準備。」在日職例行賽進入尾聲之際，徐若熙以「滿血」狀態轉戰牛棚，不僅為軟銀鷹隊的後援防線注入一劑強心針，也宣告他已準備好迎接旅日生涯的首次季後賽洗禮。